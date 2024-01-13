Митрополит Челябинский и Миасский Алексий провел службу в храме в Кунашакском районе

Владыку с радостью приветствовали прихожане и иерей Игорь Марков

Сегодня, 13 января, в селе Большой Куяш Кунашакского района в храме Рождества Христова прошла божественная литургия под руководством митрополита Челябинского и Миасского Алексия. Как сообщил председатель попечительского совета Покровского храма, адвокат Михаил Янин, приезд митрополита в сельский храм свидетельствует о том, что архиерей постоянно заботится о своей пастве.

Торжественная служба прошла в День отдания Рождества Христова. Во время литургии митрополит заявил о необходимости пробуждения любви в сердцах людей, а также призвал горожан дарить свою любовь нуждающимся в ней. Особенно тем, кто находится рядом.

В завершении проповеди митрополит Алексий призвал молиться за здоровье президента России Владимира Путина и губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Мы рады, что завершающая праздничная служба в честь Рождества Христова на куяшской земле состоялась под руководством нашего митрополита»,— заключил Михаил Янин.

Напомним, храмы Рождества Христова и Покрова Пресвятой Богородицы, окруженные одним забором, реконструируют уже на протяжении нескольких лет. В советские времена убранство храмов было разграблено и уничтожено, кресты сняты. На протяжении долгого времени в Покровском храме складировали зерно, а в храме Рождества Христова был организован школьный спортзал. Службы там не проводили.