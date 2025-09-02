В южноуральской столице активно ведется работа по созданию линий метротрама. О том, какие работы были произведены на основных строительных площадках в течение лета, — в фоторепортаже ИА «Первое областное».
ПЛОЩАДКА ПО УЛИЦЕ ОВЧИННИКОВА,
ИЮНЬ-2025
В июне на стройплощадке № 115 «Ул. Овчинникова» продолжались работы по подготовке стартового котлована к началу сборки тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК).
ПЛОЩАДКА ПО УЛИЦЕ КОСАРЕВА,
ИЮНЬ-2025
На стройплощадке № 106 «Ул. Косарева» продолжалось бурение скважин для устройства буросекущих свай крепления стартового котлована и форшахты бетонной стены, через которую ТПМК начнет проходку перегонных тоннелей.
Также велась подготовка закрепления бортов траншеи для переноса ливневой канализации.
Продолжался перенос водопровода.
ПЛОЩАДКА ПО УЛИЦЕ ОВЧИННИКОВА,
ИЮЛЬ-2025
Продолжаются работы по подготовке стартового котлована к началу сборки тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК).
Подготовка к строительству очистных сооружений начинается с разбивки осей котлована.
На площадку завозится технологическое оборудование для проходки тоннелей.
Частично ТПМК перемещен в котлован для подготовки к сборке.
Организована дополнительная площадка для размещения стройгородка.
Построен фундамент тяговой подстанции на период эксплуатации.
ПЛОЩАДКА ПО УЛИЦЕ КОСАРЕВА,
ИЮЛЬ-2025
Продолжалось бурение скважин для устройства буросекущих свай крепления стартового котлована и форшахты бетонной стены, через которую ТПМК начнет проходку перегонных тоннелей.
Велась подготовка закрепления бортов траншеи для переноса ливневой канализации.
Также выполнялся непосредственно сам перенос ливневой канализации.
Продолжался перенос водопровода.
Подготовка к временному переносу трамвайных путей на период строительства.
ПЛОЩАДКА ПО УЛИЦЕ КАСЛИНСКОЙ,
ИЮЛЬ-2025
В июле начаты работы по устройству ограждающих конструкций котлована для сборки ТПМК, форшахты и вентиляционной камеры.
ПЛОЩАДКА ПО УЛИЦЕ ОВЧИННИКОВА,
АВГУСТ-2025
В июле на стройплощадке № 115 «Ул. Овчинникова» продолжаются работы по подготовке стартового котлована к началу сборки тоннелепроходческих механизированных комплексов.
Строительство стартового котлована переходит на рамповый участок — участок, по которому после завершения строительства трамваи будут выходить на поверхность из подземного участка и наоборот — с поверхности попадать в подземный участок.
ПЛОЩАДКА ПО УЛИЦЕ КОСАРЕВА,
АВГУСТ-2025
Продолжение устройства буросекущих свай крепления стартового котлована и форшахты.
Начата подготовка к переносу трамвайных путей.
ПЛОЩАДКА ПО УЛИЦЕ КАСЛИНСКОЙ,
АВГУСТ-2025
В августе продолжаются работы по устройству ограждающих конструкций котлована для сборки ТПМК, форшахты и вентиляционной камеры.
На выезде в город со стройплощадки установлена мойка для колес автотранспорта.