Метротрам в Челябинске обретает реальные очертания

О том, какие работы были произведены на основных строительных площадках в течение лета, — в нашем фоторепортаже

В южноуральской столице активно ведется работа по созданию линий метротрама. О том, какие работы были произведены на основных строительных площадках в течение лета, — в фоторепортаже ИА «Первое областное».

ПЛОЩАДКА ПО УЛИЦЕ ОВЧИННИКОВА,

ИЮНЬ-2025

В июне на стройплощадке № 115 «Ул. Овчинникова» продолжались работы по подготовке стартового котлована к началу сборки тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК).

ПЛОЩАДКА ПО УЛИЦЕ КОСАРЕВА,

ИЮНЬ-2025

На стройплощадке № 106 «Ул. Косарева» продолжалось бурение скважин для устройства буросекущих свай крепления стартового котлована и форшахты бетонной стены, через которую ТПМК начнет проходку перегонных тоннелей.

Также велась подготовка закрепления бортов траншеи для переноса ливневой канализации.

Продолжался перенос водопровода.

ПЛОЩАДКА ПО УЛИЦЕ ОВЧИННИКОВА,

ИЮЛЬ-2025

Продолжаются работы по подготовке стартового котлована к началу сборки тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК).

Подготовка к строительству очистных сооружений начинается с разбивки осей котлована.





На площадку завозится технологическое оборудование для проходки тоннелей.

Частично ТПМК перемещен в котлован для подготовки к сборке.

Организована дополнительная площадка для размещения стройгородка.

Построен фундамент тяговой подстанции на период эксплуатации.

ПЛОЩАДКА ПО УЛИЦЕ КОСАРЕВА,

ИЮЛЬ-2025

Продолжалось бурение скважин для устройства буросекущих свай крепления стартового котлована и форшахты бетонной стены, через которую ТПМК начнет проходку перегонных тоннелей.

Велась подготовка закрепления бортов траншеи для переноса ливневой канализации.

Также выполнялся непосредственно сам перенос ливневой канализации.

Продолжался перенос водопровода.

Подготовка к временному переносу трамвайных путей на период строительства.

ПЛОЩАДКА ПО УЛИЦЕ КАСЛИНСКОЙ,

ИЮЛЬ-2025

В июле начаты работы по устройству ограждающих конструкций котлована для сборки ТПМК, форшахты и вентиляционной камеры.

ПЛОЩАДКА ПО УЛИЦЕ ОВЧИННИКОВА,

АВГУСТ-2025

В июле на стройплощадке № 115 «Ул. Овчинникова» продолжаются работы по подготовке стартового котлована к началу сборки тоннелепроходческих механизированных комплексов.

Строительство стартового котлована переходит на рамповый участок — участок, по которому после завершения строительства трамваи будут выходить на поверхность из подземного участка и наоборот — с поверхности попадать в подземный участок.

ПЛОЩАДКА ПО УЛИЦЕ КОСАРЕВА,

АВГУСТ-2025

Продолжение устройства буросекущих свай крепления стартового котлована и форшахты.

Начата подготовка к переносу трамвайных путей.

ПЛОЩАДКА ПО УЛИЦЕ КАСЛИНСКОЙ,

АВГУСТ-2025

В августе продолжаются работы по устройству ограждающих конструкций котлована для сборки ТПМК, форшахты и вентиляционной камеры.

На выезде в город со стройплощадки установлена мойка для колес автотранспорта.