«Медиагора-2024» представила «Новые форматы»

Форум и горнолыжные состязания собрали в «Солнечной долине» представителей более 50 СМИ

Три дня уральские и сибирские журналисты осваивали новые форматы — взаимодействия, презентации и спортивных состязаний. В ГЛК «Солнечная долина» под Миассом состоялось мероприятие под названием «Медиагора», объединившее медиафорум и соревнования по горнолыжному спорту на Кубок СМИ имени Ольги Давиденко.

Мероприятия собрали представителей более 50 СМИ.

В первый день в конференц-зале прошел нетворкинг для представителей медиа-сферы. Каждый из участников рассказал о том, где трудится, о любимых книгах, фильмах, спектаклях.







Второй день — день соревнований и выступления спикеров.

Перед заездами участники сделали общую зарядку, которую провели звезды баскетбола. Пока одни катались на время, другие параллельно приняли участие в баскетболе в варежках: надо было забросить мяч в корзину, не сняв рукавиц.

Форумную часть открыла общественный деятель, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер. Она поздравила мужчин с Днем защитника Отечества, а затем рассказала, чем, какими объектами и мероприятиями, гордится Челябинская область.







«Это и Атомный выпускной, и театральные выступления, Курчатов фест, и конечно, Аркаим — сакральное место, тут и история, и археология, тут наше прошлое, отсюда пошли языки. Знать это надо»,— уверена Ирина Текслер.

Следующий спикер — Денис Доропей, главный горнолыжный блогер России. Он рассказал, как снимать ролики, которые набирают миллионы просмотров и привлекают аудиторию к более глубокому контенту.

Уроженец Челябинска, экстремал и тревел-блогер Сергей Сайман рассказал, на каких автомобилях лучше отправляться в путешествия, как спланировать маршрут и увлекательно рассказывать о природе.







Директор агентства «Digital Курултай», популяризатор туризма на Южном Урале, который вместе с единомышленниками создает гигантскую 500-километровую тропу от озера Банное до Тургояка, через Иремель, Зюраткуль и Таганай, Раис Габитов поделился с собравшимися своими размышлениями о том, как искусственный интеллект упрощает работу журналистов и блогеров и почему он их все-таки не заменит.

Кубок СМИ в горах Южного Урала проводится с 2012 года, с 2014-го —на межрегиональном уровне. Медиаспециалисты из разных регионов (и даже стран) общаются, планируют общие проекты, соревнуются. Многие участники Кубка уверены, что его теплую атмосферу не сравнить с любыми другими мероприятиями.