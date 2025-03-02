Массовые гуляния в честь Масленицы прошли в парках Челябинска

Горожан поздравил и талисман телеканала ОТВ — верблюд Отвин

1 марта 2024 года в Челябинске состоялись масштабные праздничные мероприятия, посвященные празднованию Масленицы. Четыре городских парка — Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, Городской сад им. А.С. Пушкина, парк «Сад Победы» и парк «Металлург» им. О. И. Тищенко — стали площадками для народных гуляний, привлекая сотни горожан, передает наш фотокорреспондент.

Традиционно Масленица, славянский праздник, символизирующий приход весны и провожающий зиму, сопровождалась богатой развлекательной программой. В программу мероприятий вошли концерты с участием народных ансамблей, вокальных групп и хореографических коллективов. Для горожан выступили фолк-ансамбль Дубрава Next, творческий союз Игоря Пруцких, вокальный коллектив «Медовый спас» и другие. Наряду с профессиональными выступлениями, были организованы конкурсы, игры, например, «Угадай мелодию», «Перепляс стенка на стенку», «Коса — девичья краса», «Масленичная показуха», викторина «Широкая Масленица», Масленичный хоровод), мастер-классы по изготовлению народных сувениров, а также выступления аниматоров и театральные представления (театр «Скарабей»). Для любителей народной музыки были организованы выступления гармонистов. В Городском саду им. А.С. Пушкина прошла детская игровая программа «Зиму провожаем, Весну встречаем».

В каждом парке были представлены традиционные масленичные атрибуты: яркие куклы, блинная ярмарка с разнообразными угощениями (блины, мясные блюда, выпечка). Отмечается, что мероприятия были адаптированы для посетителей разных возрастов, обеспечивая разнообразные развлечения для детей и взрослых. В Центральном парке им. Ю.А. Гагарина ярмарка и мастер-классы продолжились и 2 марта.

Генеральный информационный партнер праздника — телеканал ОТВ.