Мариинский театр и «Свадьба Фигаро»: победительница «Радио 100» рассказала о своих впечатлениях от путешествия в Санкт-Петербург

Ими она поделилась с ведущими радиостанции

Челябинка Татьяна Варгот только вернулась из четырехдневной поездки в Санкт-Петербург. Ее она выиграла в акции «Слушай и лети» от «Радио 100» на 100FM. Сразу после путешествия Татьяна заглянула в гости на радиостанцию, чтобы поскорее поделиться эмоциями от поездки.

Представьте: историческая архитектура, полное погружение в атмосферу культурной столицы России и, конечно, опера Моцарта на итальянском языке в Мариинском театре. Не мечта ли? В долгожданную поездку Татьяна отправилась вместе с мужем. Фотографии оттуда счастливица пересматривает до сих пор, особенно ее впечатлили декорации театра и костюмы актеров.

«У одной из главных героинь оперы было платье эпохи Елизаветы Петровны. Это был стиль рококо — самый пышный из всех. Там просто часами можно разглядывать, как это было сделано. Это праздник для глаз», — восхищенно рассказывает Татьяна.

Санкт-Петербург, где Татьяна училась и родила первенца, стал для нее любимым и почти родным городом. Вот почему любое возвращение в северную столицу всегда для нее праздник. Несмотря, на то, что с Петербургом у нее связано так много воспоминаний, в Мариинском театре она оказалась впервые. Открытием для Татьяны стало посещение музея блокады Ленинграда в Соляном переулке.

«В этом городе действительно нужно прогуляться. Питер для меня похож на интеллигентного человека», — говорит счастливица, раскрывая подарки из Санкт-Петербурга для ведущих «Радио 100».

В преддверии 15-летия редакция «Радио 100» провела акцию «Слушай и лети». В эфире радиостанции появилась одноименная рубрика, раскрывающая малоизвестные и увлекательные факты о Санкт-Петербурге. Их подбирали сами ведущие, опираясь на желание поделиться чем-то интересным и запоминающимся о городе.





«Рубрика была о ботаническом саде Петра Первого и знаменитых кошках города. Их в блокадный Ленинград завезли почти пять тысяч, чтобы они уничтожали крыс. Мне также понравились факты о жестах с помощью веера: с ним можно было дать согласие или отказать кавалеру, назначить время встречи или что-то намекнуть ему», — делится ведущая «Радио 100» Ольга Деева.

За правильные ответы знатокам города на Неве присваивали номера для участия в розыгрыше главного приза. В день рождения радиостанции на телеканале ОТВ прошел праздничный выпуск программы «Большой вечер», где и определили победителя.





«Санкт-Петербург является культурной столицей России. На радио много программ про культуру, в том числе и совместный проект с Минкультом, нам хотелось, чтобы слушатель посетил это место и воочию увидел Мариинский театр с его грандиозными представлениями», — объясняет редактор «Радио 100» Кристина Вовченко.

