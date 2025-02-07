Люди с крыльями. Санавиации в Челябинской области исполнилось 70 лет

Научить, подсказать, привезти или выехать и сделать операцию на месте... Главное в их работе — успеть

Успеть спасти — наверное, это кредо каждого врача. Но для сотрудников отделения экстренной и плановой консультативной помощи, которое все равно чаще называют не ЭПКП, а — по старинке — санавиацией, это, пожалуй, кредо в квадрате. У них на счету не просто каждая минута — секунда. И сегодня этой службе исполнилось 2 миллиарда 208 миллионов 988 тысяч 800 секунд — то есть 70 лет. Что изменилось в работе санавиации за это время, а что осталось неизменным — в материале ИА «Первое областное».

Фото из архива ЧОКБ

Почему же авиация? Просто история подразделения начиналась с маленького санитарного самолета, который доставлял врачей в труднодоступные районы области, а тяжелых пациентов — в областной центр.

Сегодня основная задача отделения ЭПКП — организация консультативной помощи районным и городским больницам всего Южного Урала.

«Мы и сегодня соединяем районы между собой, соединяем врачей из территорий с нужными специалистами ЧОКБ для консультаций, решения вопросов о переводе пациента к нам или выезде наших специалистов к больному. За смену может поступить до сотни звонков. Примерно половина из них — консультации. Остальные — по вопросам эвакуации пациентов», — рассказывает фельдшер отделения Вера Лащенова.

Экстренные консультации обычно требуются для пациентов с инсультами, инфарктами, нарушениями ритма, сочетанными травмами — после ДТП или падения с высоты. За год через службу ЭПКП проводится около 10 тысяч консультаций. В прошлом году самыми востребованными оказались нейрохирурги — 1500 консультаций, хирурги — около 900, урологи — более 800 консультаций.

Самое острое время — когда просьбы о помощи начинают поступать одновременно по всем телефонам — пятница с самого утра, канун праздников, а также выходные и праздничные дни.

«Однажды два часа ночи. Разрываются все телефоны. Звонит территория. Женщина в трубку кричит: „Помогите! Я мама. Сын истекает кровью!“ Ну, и начались танцы с бубнами. Всех, кого только можно, разбудили, отправили. Оказывается, пациент выпал из окна и приземлился на осколки. Было массивное кровотечение...» — вспоминает Вера Лащенова.

Около 100 тяжелых пациентов в год эвакуируются в лечебные учреждения третьего уровня (ЧОКБ, ЧОДКБ, ЧОКЦОиЯМ, ОПЦ); 160 операций проведены на выезде — это когда пациент в территории поступает с проблемой, которую невозможно решить на месте, а перевозить больного нельзя из-за тяжести состояния.

Дежурный хирург нужной специализации выезжает туда и оперирует на месте. В течение последних двух лет чаще других эта участь выпадала урологам. На их счету — порядка 40-45 выездов в год, иными словами, один-два раза в неделю.

Сейчас на балансе отделения пять специально оборудованных автомобилей, которые выполняют функцию «стационарной палаты реанимации на колесах».

В распоряжении службы — современные многоканальные телефоны для диспетчеров, единый многоканальный телефон, чтобы было удобнее и быстрее дозвониться врачам из районов. Все запросы в режиме реального времени обрабатывает дежурный диспетчер с медицинским образованием.

«В составе бригады — врач анестезиолог-реаниматолог, фельдшер скорой помощи или медсестра-анестезист. На сочетанные травмы отправляются реаниматолог и нейрохирург. Для консультации пациенток с тяжелой акушерской патологией в составе бригады выезжают специалисты областного перинатального центра», — говорит руководитель отделения анестезиолог-реаниматолог Ирина Номикоз.

Реанимационные бригады работают в круглосуточном режиме. Плечо доезда в Челябинской области — 400 км, самые дальние точки — Бреды и Аша.

«Пока бригада едет, консультируем врачей на месте: объясняем, что надо подготовить к приезду бригады: какие анализы взять, какие снимки сделать, чтобы врач не терял драгоценное время, а сразу занялся пациентом», — рассказывает Ирина Номикоз.

И все-таки название «санавиация» отделение сохраняет за собой не зря, и не только из-за скорости: при помощи Центра медицины катастроф пациентов из самых дальних и труднодоступных точек области — Бредов, Варны, Аши, а также Магнитогорска, Верхнеуральска — доставляют вертолетами, для которых на территории больницы оборудована площадка. За прошлый год на территорию медгородка крылатым транспортом доставлено более сотни пациентов.

Впрочем, что транспорт — у этих людей, кажется, тоже есть крылья. Просто они невидимые.