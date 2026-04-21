Люди идут на челябинские кладбища в Радоницу, несмотря на дождь

В проигрыше оказались те, кто отложил уборку погоста до праздника

В 2026 году родительский день выпал на 21 апреля. Радоница нынче относительно ранняя, и погода преподнесла сюрприз: штормовое предупреждение, кратковременные дожди и пронизывающий ветер. Но это не остановило южноуральцев, которые приехали на погосты, чтобы помолиться об умерших.





Кладбища в Челябинске и других городах области заметно оживились с самого утра. Жители несли цветы, зажигали свечи и лампады, раскладывали конфеты и другое угощение. Те, кто не успел подготовить участки заранее, убирали и чистили захоронения. В дождь это оказалось не самой приятной задачей.





Количество людей немного сокращалось в утренние и дневные часы именно из-за пасмурной и ветреной погоды, но многие все равно приезжали — особенно на крупные погосты, такие как Градское, Преображенское и другие.





На Градском кладбище небольшой ансамбль духовых инструментов исполнял траурные мелодии. Музыка вызывала у прохожих разные чувства. Были те, кто благодарили музыкантов — хотя бы даже за мужество выступать под дождем. Присутствовало и другое мнение: мрачные мелодии уместны на похоронах, а не в светлый праздник.





Для удобства горожан администрация усилила автобусные маршруты до кладбищ. Перед родительским днем все городские кладбища подвергли акарицидной обработке.





В проигрыше оказались те, кто отложил уборку погоста до праздника. Из-за дождя в лесу было сыро. Но люди не оставили намерения поработать — надевали дождевики, брали с собой зонты и приводили участки в порядок.

Священники в своих проповедях напоминали, что Радоница — это день поминовения в радости о Воскресении Христовом, а не только скорби. И даже пасмурная погода не должна омрачать светлую память об ушедших.



