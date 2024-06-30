«Лучшая, сильная, активная»: в Челябинске отметили День молодежи

Мероприятия прошли сразу на нескольких площадках

Несмотря на погоду в Челябинске состоялись мероприятия, посвященные Дню молодежи. Они прошли сразу на нескольких площадках города.



В парке Гагарина прошел фестиваль, посвященный молодежи Южного Урала «Молфест». Организаторы приготовили различные площадки по таким направлениям такие как спорт, культура, творчество, образование, лекторий где проходило общение с интересными людьми и др.

Присоединилась к празднику и общественный деятель Ирина Текслер, поздравившая южноуральцев с Днем молодежи.

«Несмотря на погоду столько молодых людей пришло в парк Гагарина! Они хотят отметить свой праздник, День молодежи, и показать, что мы не боимся никакой погоды, никакого дождя, никакого ветра. Наша молодежь самая лучшая, самая сильная, самая активная. И наш регион тоже самый лучший!» — отметила Ирина Текслер.

Хэдлайнером фестиваля стало выступление Вани Дмитриенко.

Праздничные мероприятия прошли и в парке Тищенко, где для участников провели творческие, образовательные и спортивные интерактивы, кубок КВН и батлы по уличным танцам.

Активное участие в мероприятиях принял и талисман телеканала ОТВ.