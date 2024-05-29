Квадробика: безобидное увлечение или повод для беспокойства?

Разбираемся в специфике направления с челябинским психологом

В последнее время движение квадробика набирает обороты. Подростки перенимают повадки животных, копируют их поведение, надевают маски и костюмы. В некоторых регионах России зафиксированы тревожные случаи, когда сторонники направления кидаются на людей, царапаются и полностью погружаются в состояние животного. Мы решили узнать, безобидное ли это увлечение и в некотором роде даже полезное либо родителям стоить бить тревогу, узнав, что его ребенок квадробик.







Перед тем как разобраться в проблеме, обозначим, что есть несколько направлений, похожих между собой: фурри и квадробика.

Фурри — это косплей животных, подростки ходят в пушистых костюмах на двух ногах, а квадробика — когда дети имитируют движения животных, ходят на четырех «лапах».





Мы встретились с двумя представителями движения квадробика в Челябинске — Наташей и Ангелиной. Девочки рассказали, почему оно им нравится.

Шестиклассница Наташа Окунева увлеклась направлением полтора года назад.

«У меня большая любовь к животным, даже планирую идти учиться на кинолога. Это хобби мне очень подходит, нравится узнавать новые виды животных, подражать им, не считая укусов и другого странного поведения», — рассказывает Наташа.





Девочка может подражать почти десятку животных, среди которых кошки, собаки и сервал. Последнего, кстати, она выбрала неслучайно.

«Духовное состояние у меня животное — сервал и собака. Есть фантомный хвост, уши, иногда даже просыпаются инстинкты походить дома на четвереньках, погулять с кошками», — делится Наташа.

Мнения одноклассников по поводу увлечения Наташи разделились: некоторых смущает, что она может передвигаться как животное, а некоторым все равно.

К слову, в школе девочка себя так не ведет, занятия проходят либо дома, либо в скверах на улице с другими представителями сообщества.





Мама девочки Алена сначала испытала недоумение, но сейчас увлечение дочери ей, скорее, нравится, в первую очередь потому, что оно хорошо сказывается на физическом здоровье ребенка.

«Они не сидят в телефонах, не употребляют запрещенные вещества. Также развивается творческий потенциал ребенка, когда они самостоятельно делают маски», — комментирует Алена Окунева.





Нередко представители движения сталкиваются с хейтом и неадекватным поведением прохожих. Так, в другую девочку, Ангелину, как-то запустили палкой. Она рассказывает, что такое происходит не впервые, другие подростки могут отобрать маску и порвать ее, а также перейти на грубые обзывательства. Для своих занятий девочка выбирает тихие места. Сейчас она учится делать стойку и прыгать как волк.

«Я чувствую себя волком, поэтому копирую волчьи движения», — говорит Ангелина Калинина.

У движения есть несколько сообществ в Челябинске, некоторые насчитывают более 30 человек.

Мама Ангелины Наталья считает, что детям нужно заниматься тем, что по их возрасту, а все новое и непонятное воспринимается обществом плохо.





Мы узнали мнение психолога на эту тему. Анна Григорьева отмечает, что здесь важно, чтобы ребенок отличал реальность от вымысла.

«Здесь есть две составляющих. Одно дело — это спортивная деятельность, какое-то направление или хобби, когда я знаю, что я сейчас играю роль. Я осознаю, что я не кошечка, не собачка, а просто их играю. Но у меня есть и другие способы социализации и социальной активности: это учеба, взаимодействие со сверстниками, творчество, какая-то достаточно активная роль в жизни. Тогда это нормально»,— отмечает Анна Григорьева.

Но если возникают случаи девиации, нападения на людей — это уже нарушение самоидентичности.

«Вот здесь возникают сложности для самого ребенка, возможность деградации. И здесь задача родителей — заметить эту разницу. Важно обращать внимание на то, как устроена жизнь ребенка, насколько он внутренне чувствует себя благополучным в реальном мире», — комментирует психолог.





В такую ситуацию могут попасть дети, у которых есть проблемы в отношениях, например, со сверстниками, которые подвергаются буллингу, добавила она.