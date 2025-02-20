Даже собаки недовольны: дороги и дворы Челябинска сковало гололедом

«Управляйки» чистят тропинки, но дороги остаются в наледи

Зима в Челябинске выдалась не такой снежной, как прошлая, но и свои сюрпризы заготовила. От постоянных перепадов температуры от нуля до −20 все дороги и тротуары сковало наледью. Горожане жалуются на гололед и бездействие управляющих компаний. Проверить обстановку во дворах сегодня отправился корреспондент ИА «Первое областное» вместе с Госжилинспекцией.

В этом году официальных обращений немного, говорят в ГЖИ. Но челябинцы стали больше жаловаться в соцсетях. В инспекции собрали самые проблемные точки и отправились проверять, как работают управляющие компании в районах.





Один из «катков» — двор по адресу: Южный Бульвар, 47. Сосулек на крышах нет, узкая тропинка почищена, прямо в моменте работает дворник. Только вот вся проезжая часть — в гололедице и ледяной колее — по такой невозможно ехать и тем более вывернуть из нее. Жительница дома Светлана жалуется, что машину поставить на парковку невозможно, приходится уезжать в соседний двор. Скользят и люди, и собаки. Любимец Светланы, хоть и легко переносит зиму и снегопады, но к такому был не готов — все время поскальзывается на прогулке.





Правда, рассказывает Светлана, убирать наледь «управляйка» все-таки начала — утром перед проверкой. Удачное совпадение для обслуживающей организации, иначе заработали бы предписание.





Следующая точка — Барбюса, 69. И снова — тротуары чистые, но очень скользкие проезды. Компании пользуются лазейкой, мол, проезды принадлежат уже муниципалитету. Территория УК заканчивается по границе межевания, и дальше они чистить не обязаны, рассказывает и. о. начальника ГЖИ Юлия Турарова. Ну вот они и не чистят.

«Меня некоторое время не было в городе, сейчас смотрю — почищен двор. По таким тротуарам уже приятно ходить. Но до этого я всего один раз видела, как работает дворник», — делится жительница дома № 69 по Барбюса Марина.





Еще один проблемный двор с наледью — Василевского, 83. На прошлой неделе здесь упала девушка, получила черепно-мозговую травму. «Управляйки» почистили подходы к подъездам (правда, к некоторым дверям оставили лишь узкую тропинку), но проезжая часть покрыта ужасным гололедом.





«В этом дворе травмоопасность для собственников осталась, видно, что не дочистили. Одно крыльцо очищено, на другом сделали только тропинку», — отмечает Юлия Турарова.





Жительница дома № 81 Лидия поделилась, что ходить страшно. Женщина по 2—3 дня копит мусор, чтобы как можно реже выходить из дома. Пенсионерка просто боится упасть.

«Из соседнего подъезда девушка тут упала. Она шла мимо поручней и в последнюю секунду поскользнулась и упала прямо лицом. Ее спасло то, что она повернулась, — иначе удар был бы в висок, сантиметра до него не хватило. У нее вся нижняя часть лица черная, еще сотрясение. Девушка сейчас задается вопросом, кто будет кормить ее сына, пока она в таком состоянии», — рассказывает Лидия.





Как будут бороться с «управляйками»-халтурщиками? За неочищенные дворы компаниям выдают предостережение и пять дней на устранение проблемы. В случае повторных жалоб жильцов Госжилинспекция будет проводить рейд по адресам совместно с управляющими организациями и уже применять меры административного воздействия и выдавать предписания.

Подать жалобу на наледь нужно в первую очередь в управляющую компанию. В случае ее бездействия челябинцы могут обратиться в ГЖИ через систему ГИС ЖКХ, письменно или на сайте управления.