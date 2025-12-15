Кубок «Медной лиги КВН» во второй раз уехал в Коркино

В Карабаше прошел финал восьмого сезона проекта

Школьники из Коркино второй раз одержали победу большого конкурса — «Медной лиги КВН». Так ребята полностью оправдали название своей команды — «Дубль два». Финал прошел в Карабаше, на него даже прилетели дети из Хабаровского края. За шутками про тигров, Ларису Долину и политику следил и корреспондент информагентства «Первое областное».





Итоги восьмого сезона проекта, собравшего сотни юных талантов из регионов России, подвели 13 декабря в Центре культурного развития «Созвездие». Финалу предшествовал фестиваль, который стартовал 2 ноября в Коркино, где 18 команд из Челябинской и Свердловской областей прошли отбор.





Полуфиналы в Кыштыме и Варне оставили пятерку финалистов: «Дубль два» (Коркино), «Нескучный дом» и «Разносолы» (Карабаш), «Н. У.» (Новый Урал) и дебютанты «Точка невозврата» из Хабаровского края.

В уютном зале «Созвездия» ребят ждали три конкурса: классическое приветствие, импровизации на вопросы жюри и «Знакомый сюжет» с неожиданными поворотами знакомых историй.





Напутствие финалистам дали ведущий специалист РМК Татьяна Горбатенко и и.о. начальника управления образования Карабаша Анастасия Сатонина. Они подчеркнули: каждый участник финала — уже победитель, ведь проект ежегодно охватывает 300 школьников, обучая их шуткам, сцене и импровизации через «Школу КВН».

Два часа искрометного шоу пролетели незаметно: школьники шутили об уроках, блокировках мессенджеров, родителях и даже мировой политике, вызывая взрывы смеха у зрителей. Дети удивляли взрослых владением актуальной информповесткой: в импровизации отвечали шутками про Ларису Долину (нашумевший мем за последние недели. — Прим. авт.), обыгрывали образы политиков и актеров. Ребята из Хабаровского края отличились шутками про тигров, тогда как карабашские школьники читали рэп.







Жюри отметило яркость и находчивость всех команд. Победителем стала «Дубль два» из Коркино — второй кубок подряд! Серебро у «Нескучного дома» (Карабаш), бронза — у «Н.У.» (Новый Урал). Все финалисты получили дипломы и подарки от организаторов.





«В этом году к нам на игру впервые приехал Хабаровский край. И это очень здорово, ведь теперь география проекта исчисляется не сотнями, а уже тысячами километров! В новом году хотим кое-что изменить в „Школе КВН“, ещё больше времени уделить подготовке ребят к „Медной лиге“. И как обычно, придумаем что-то новое и интересное для раскрытия новых талантов!» — пообещала Татьяна Горбатенко.