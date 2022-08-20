Кубок губернатора по парусному спорту проходит в Челябинской области в эти выходные

Участие в соревнованиях принимают взрослые и дети от 12 до 16 лет

В эти выходные в Аргаяшском районе на озере Увильды проходит Кубок губернатора по парусному спорту, участие в котором принимают как взрослые, так и дети. Соревнования собрали более 200 спортсменов из Челябинска, Миасса, Озерска, Снежинска, Магнитогорска и Екатеринбурга. Фотокорреспондент ИА «Первое областное» Дмитрий Сопильняк побывал на спортивном мероприятии и запечатлел самые яркие моменты.







Кубок губернатора по парусному спорту проходит в этом году во второй раз. Зрители могут наблюдать с берега завораживающее зрелище: на красивейшее озеро в акваторию яхт-клуба «Мираж» одновременно выходит множество больших и детских яхт. Сегодня, 20 августа, состоялась любительская парусная регата для взрослых. Юные спортсмены перед гонками смогли вдохновиться, наблюдая за взрослыми яхтсменами.







«У нас очень высокий уровень спортсменов, поэтому самым сложным, я думаю, будет одержать победу. Лодок много, очень динамично все это развивается, нужно быстро ориентироваться и хорошо взаимодействовать с экипажем, потому что на больших лодках не один-два человека, а шесть, семь, восемь, то есть они они работают с парусами, нужно очень быстро реагировать на изменяющиеся условия»,— рассказал председатель федерации парусного спорта Челябинской области Павел Лаврененко.

Парусный спорт можно смело назвать интеллектуальным видом спорта, так как яхтсмены должны предвидеть изменения погоды, силы и направления ветра и оптимально проложить курс. Соревнования хорошо развивают стратегическое мышление, способность быстро и взвешенно принимать решения, лидерство и уверенность.







Юные победители в этом году получат ценные призы: дорогостоящие паруса, которые позволят им выходить на новый уровень и успешнее участвовать в следующих соревнованиях.