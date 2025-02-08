Крышу над головой и поддержку получают женщины в магнитогорском Доме для мамы

Сотрудников женских консультаций просят рассказывать пациенткам о возможности родить и встать на ноги в трудной ситуации

В Магнитогорске шесть лет работает кризисный центр Дом для мамы. Здесь оказывают помощь женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. За шесть лет работы поддержку получили около 150 человек.

Дежурные слова «помощь в трудной ситуации» не передают всего того, что делают здесь для семьи. Как пример: в Дом попала беременная женщина, которая была лишена родительских прав на первого ребенка. С помощью центра она родила второго ребенка, оформила маткапитал, ей помогли приобрести комнату. И сейчас ее жизнь стала совсем другой. Мама восстанавливает родительские права на первого ребенка, семья воссоединится.

Дом для мамы находится в четырёхэтажном здании бывшего общежития. В 2018 году правительство Челябинской области выделило здание в безвозмездное пользование Магнитогорской епархии. Как сейчас работает центр, что надо сделать для его дальнейшего развития, узнала 8 февраля общественный деятель, учредитель фонда 2020 Ирина Текслер.

Чуть ли не первым человеком, который встретил Ирину Николаевну в Доме, был трехлетний Матвей. Он временно живет здесь с мамой. Матвей показал свою комнату, игрушки и провел небольшую экскурсию по этажу.

Осмотр и общение с жителями и руководителями центра оставляют хорошее впечатление. Это не только место, где живут семьи. На четырех этажах работают детский сад, школа, кухня, есть комнаты для жилья, гостиная.

«Это самый лучший Дом для мамы и ребенка, который мне доводилось видеть. Здесь настолько уютно и тепло, спокойно. Я уверена, что наши мамы здесь чувствуют себя очень комфортно»,— отметила Ирина Текслер.

«Люди выбирают магнитогорский Дом мамы для своего пребывания, приезжают из других регионов, из других городов, где также существуют подобные дома. Значит, мы должны задуматься и взять лучшие практики, которые здесь есть, и поделиться, и чтобы другие дома могли их использовать»,— говорит общественный деятель.

Сейчас в Челябинской области действует программа «Вызов». Это семьесберегающий подход. Он предполагает сохранение семьи даже в условиях, при которых раньше родителей лишали прав. Программа решает вопрос — что надо сделать для того, чтобы ребенок остался с мамой, чтобы была полноценная благополучная семья, отмечает региональный куратор проекта и директор Фонда 2020 Вероника Ливончик.







«Очень много женщин, находящихся в трудной, непростой жизненной ситуации, жертвы домашнего насилия, люди, которые пострадали от наводнения, просто матери-одиночки, которые готовы сделать аборт из-за того, что негде рожать. Они находят приют в этом Доме для мамы, который не просто дает им крышу над головой, но и предоставляет возможность социализации, приобретения каких-то трудовых навыков, возможность оставить своих детей на попечение профессиональных администраторов, а также общение с психологами, юристами», — говорит Зосима, епископ Магнитогорский и Верхнеуральский.



«Мы собираемся выходить на больницы, на гинекологии и врачей, к которым приходят женщины, решившиеся на аборт. Если аборт — это из-за жилья, то с этим вопросом мы можем помочь. Мы хотим разместить информацию об этом в женских консультациях. Многие не знают, к сожалению», — отмечает протоиерей отец Валерий Марфин, который является директором Дома для мамы.

Впечатлением от Дома для мамы поделилась жительница Челябинска Татьяна Полуэсова. В дом она попала в связи со сложной ситуацией. У Татьяны есть старшая дочка, совсем недавно родился второй ребенок.

«Мне здесь очень комфортно, потому что есть все условия для проживания. Всем необходимым для детей обеспечивают, продуктами, вещами — абсолютно всем, независимо от того, маленький ребенок или нет», — говорит Татьяна.

Учредитель фонда 2020 Ирина Текслер выразила намерение помочь Дому, приобрести для кабинета военно-патриотического воспитания макет автомата Калашникова. В кабинете есть тир и возможность знакомиться с оружием.

«В школе мы все умели собирать и разбирать оружие, тогда это были автоматы Калашникова. Мы знали, как пользоваться гранатой и противогазами. Сегодня наши дети добавили к этому еще много тех компетенций, которых у нас не было. Например, я никогда не умела плести в детстве в маскировочную сеть, я никогда не знала, что такое окопные свечи, как их лить. Если есть такой запрос у наставников, что нам нужен макет автомата Калашникова, мне кажется, это был бы отличный подарок ребятам к 9 Мая»,— сказала Ирина Текслер.