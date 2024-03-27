Крупнейший район Челябинска получил свою бесплатную стоматологию

Клиника будет принимать пациентов по полису ОМС

В Тракторозаводском районе Челябинска открыли первую государственную стоматологию. Она начнет принимать пациентов уже в апреле. А в среду, 27 марта, клинику показали и. о. министра здравоохранения области и журналистам. В новой стоматологии побывали и корреспонденты ИА «Первое областное».





На первом этаже жилого дома в переулке Артиллерийском, 2а, много лет располагался дневной стационар ГКБ № 8. В стационаре работал один кабинет стоматолога, но на все население, закрепленное за больнице, его не хватало. Из-за этого лечить зубы по полису ОМС жители Тракторозаводского района города ездили аж на Северо-Запад. Теперь взрослое население сможет получать помощь по месту жительства.

«Вопрос доступности бесплатной стоматологической помощи один из приоритетных для государства. Поэтому мы стараемся открывать новые отделения и переоснащать старые. На создание этой клиники деньги выделены из областного бюджета. Мы видим, что средства потрачены эффективно и рационально», — говорит директор ТФОМС Челябинской области Агата Ткачева.

В новой стоматологии семь кабинетов: в шести из них будут принимать стоматологи-терапевты, которые лечат зубы, а в одном — врач-хирург, который занимается удалением.





Также будет работать рентген-кабинет, где можно сразу же, в день приема, сделать снимок корней и десен, это поможет врачу принять решение о судьбе зуба.





Доктора будут вести прием пациентов в две смены, с 8 утра до 8 вечера. Но так как штат еще набран не полностью, в первое время врачи планируют принимать больных по утрам.

Многие доктора — молодые. Например, Равиль Галимов окончил Омский государственный медицинский университет в 2022 году. Полтора года молодой доктор работал в Курганской области, откуда родом, а сейчас переехал в Челябинск, где видит для себя более интересные перспективы.





Государственную больницу стоматолог выбрал сознательно, так как клиника предлагает хорошие трудовые условия.

«Здесь мы работаем пять дней в неделю, имеем два выходных. А в частных клиниках даже и на больничный врачей отпускают не очень охотно. Эти факторы и сыграли роль при выборе места», — признается доктор.

В новой стоматологии Равиль Галимов готов совершенствоваться и расти как специалист под управлением коллег с опытом.





По полису ОМС лечиться в новой стоматологии смогут жители Тракторозаводского района Челябинска, закрепленные за ГКБ № 8. По словам главного врача больницы Натальи Реминец, это около 98 тысяч человек.

«Стоматология рассчитана на 35 тысяч 700 приемов в год. И это будет значимая поддержка для жителей района», — говорит Наталья Реминец.

Взять талон на прием можно по телефону кол-центра больницы или кол-центра Минздрава Челябинской области — 122, а также лично в регистратуре. Телефон регистратуры новой стоматологии: 8 (351) 700-04-70. Кроме того, талоны доступны на «Госуслугах» и сайте talon.zdrav74.ru.





Между тем в микрорайоне Чурилово, который также считается частью Тракторозаводского района Челябинска, на этой неделе открыли единственную детскую поликлинику. Там тоже побывали корреспонденты ИА «Первое областное».