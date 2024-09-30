Красно-желтые дни: челябинцы провожают последнее осеннее тепло

Холодная погода придет в регион уже в среду

Последний день сентября радует хорошей погодой. Возможно, это компенсация за прохладное лето или одно из последствий глобального потепления. Осеняя столица Южного Урала — в фоторепортаже ИА «Первое областное».







В Челябинске солнце светило с самого утра, помогая кому-то проснуться перед работой, а кому-то поднять настроение. Горожане не стали упускать последние теплые деньки и отправились гулять в парки — там уж точно есть чем заняться.





Челябинцы собирают гербарий, фотографируются и даже танцуют! Сегодня столбики термометров поднялись до отметки в +22 градуса, сопровождал все это небольшой теплый ветер.













Активные горожане в такую погоду не упускают возможности заняться спортом на свежем воздухе. Например, вчера, 29 сентября в столице Южного Урала прошел «Челябинский марафон — 2024», который собрал 3500 любителей бега.

Осенние пейзажи завораживают, остается только запечатлеть последние атмосферные моменты на фото. Осень соединяет в себе контрасты: багряная рябина, золотая листва на фоне еще зеленой травы.









Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», первый день октября тоже будет теплым. Похолодание придет в Челябинск в среду. После трех дней жаркой погоды 2 октября воздух прогреется максимум до +11 градусов днем, ночью столбики термометров опустятся до +3 градусов.



