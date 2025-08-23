Накануне, 22 августа, в челябинской Детской филармонии имени А.А. Абдурахманова прошел яркий праздник в честь Дня Государственного флага России. Звездой мероприятия стал российский космонавт, Герой России Антон Шкаплеров, передает ИА «Первое областное».
Антон Шкаплеров рассказал ребятам о съемках в нашумевшем фильме «Вызов», где он сыграл самого себя.
Герой России также поделился своими впечатлениями о космосе и рассказал, каково это — парить в невесомости. В открытый космос он выходил несколько раз.
Антон Шкаплеров охотно отвечал на вопросы юных челябинцев.
После состоялось торжественное вручение первых паспортов юным горожанам.
Все желающие получили автограф — прямо на российском триколоре.
Завершилась праздничная программа выступлением детских коллективов.
Антон Шкаплеров приезжал в Челябинск в октябре 2022 года в рамках празднования недели космоса. Тогда в столице Южного Урала выпустили тематическую открытку, штемпель на которую поставил Герой России.