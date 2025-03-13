Король органа Владимир Хомяков получил премию «Признание»

Помимо музыканта высшей общественной наградой Челябинска отмечены еще пять лауреатов

В Челябинске состоялась церемония вручения премии «Признание-2025», высшей городской общественной награды за социально значимую деятельность, направленную на улучшение качества жизни, вклад в развитие отраслей жизнедеятельности города Челябинска, деятельность в области благотворительности и волонтерства. За 19 лет существования премии статуэтку получили 165 человек и организаций. Накануне список лауреатов пополнился еще шестью именами. На церемонии побывал фотокорреспондент ИА «Первое областное».

«Мы чествовали тех, кто с энтузиазмом и душой подходит к своему делу, несмотря на тяготы времени, берет на себя ответственность и воплощает в жизнь важные проекты, людей и организации, которые делают Челябинск уникальным и привлекательным местом для жизни», — отмечает глава города Алексей Лошкин.

Из 25 соискателей в результате поэтапного отбора экспертный и попечительский советы определили шесть лауреатов в трех номинациях: «За вклад в развитие отрасли», «За лучший социально значимый проект» и «За активную благотворительную деятельность». В каждой из номинаций премия присуждалась в двух категориях: за личный вклад и за вклад организации.

Среди победителей — Челябинский Сбербанк, получивший награду за проект «Школа 21», обучающий IT‑специальностям. Сбербанк также отмечен за активную социальную позицию: участие в благоустройстве города, помощь пострадавшим и поддержку различных социальных инициатив.

Премию управляющему Челябинским отделением Сбера Андрею Ручаю вручил глава города Алексей Лошкин, пожелавший лауреатам процветания, не останавливаться на достигнутых результатах, дальнейшей продуктивной работы на общее благо.

За личный вклад в развитие культуры и искусства премия вручена солисту Челябинской государственной филармонии, народному артисту Российской Федерации, органному мастеру Зала органной и камерной музыки «Родина» — «Королю органа» Владимиру Хомякову. Свою награду он принял из рук заместителя председателя правительства Челябинской области Маргариты Павловой.

За достижения в спорте отмечена паралимпийская чемпионка Валерия Шабалина — героиня огромного количества публикаций ИА «Первое областное», многократная чемпионка Европы и мира, обладательница восьми паралимпийских наград (пять из которых золотые), заслуженный мастер спорта. Статуэтку премии «Признание» ей вручала выдающаяся конькобежка, серебряный призер Олимпийских игр в Сочи, чемпионка мира Ольга Фаткулина.

В номинации «Лучший социально значимый проект» награжден Центр психолого-педагогической помощи Калининского района награжден за помощь детям и семьям военнослужащих, участвующих в СВО.

Генеральный директор «Урало-Сибирского Дома Знаний» Игорь Белехов отмечен за организацию множества социально значимых проектов, в том числе шествия Бессмертного полка.

Томинский горно-обогатительный комбинат получил премию за активную благотворительность, включая финансирование строительства кафедрального собора и поддержку различных социальных программ.

«Этой доброй традиции уже 19 лет. И все номинации, которые сегодня здесь представлены, очень важны и нужны. Неслучайно мы сделали так, чтобы в этих номинациях присутствовали и организации, предприятия, и люди, которые непосредственно своим вкладом показывают, как нужно любить свой город Челябинск, родной город, активно участвуют в благотворительной деятельности. Замечательный пример, достойный подражания», — отметил председатель оргкомитета премии, спикер Челябинской городской думы Сергей Буяков.

Гостем церемонии стала певица Наталья Подольская.