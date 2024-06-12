Копии 14 боевых знамен челябинских воинских частей будут храниться в ведомственных музеях

На Южном Урале продолжается соцпроект «Полки Победы»

В День России в Челябинске состоялась передача 14 копий боевых знамен воинских частей и соединений, сформированных на территории области в годы Великой Отечественной войны, на памятное хранение в организации и учебные заведения, где на протяжении многих лет активно ведется военно-патриотическая работа.

Восстановленные знамена 111-й Стрелковой дивизии, 122-й Гвардейской Таллинской Краснознаменной стрелковой дивизии, 85-й Челябинской ордена Ленина стрелковой дивизии, 70-й стрелковой дивизии, 166-й дивизии, 78-й кавалерийской дивизии, 373-й, 174-й, 377-й, 165-й, 106-й, 367-й, 181-й и 199-й стрелковых дивизий будут храниться в музейных собраниях региональных подразделений Росгвардии, Следственного комитета, МЧС, МВД, ГУФСИН, ФССП, а также в Заксобрании, на Южно-Уральской железной дороге, в учебном центре МЧС в Аргаяше, в вузах Челябинска.

В церемонии принял участие губернатор Алексей Текслер, который подчеркнул, что Южный Урал помнит и гордится подвигом дедов и прадедов, их вкладом в дело Великой Победы над фашизмом.

«Мы помним трудовой подвиг жителей Челябинска-Танкограда, Магнитки, Златоуста, всех наших городов. И конечно, мы помним героический подвиг воинов-южноуральцев. Они уходили на фронт, в том числе добровольцами. В нашем регионе было сформировано более 60 воинских подразделений», — напомнил глава региона.

Он отметил важность сохранения священной памяти о русских воинах.

«Я вижу здесь молодежь, а это значит, что преемственность поколений неизменна», — обратился к участникам церемонии Алексей Текслер.

Восстановление знамен проходит на Южном Урале в рамках социального проекта «Полки Победы». Работа ведется на средства ветеранов СОБР при поддержке СУ СКР по Челябинской области и регионального Управления Росгвардии.

Первое знамя 713-го стрелкового полка, сформированного в 1942 году в Кусе, было восстановлено в 2017 году. Затем было восстановлено знамя 171-й стрелковой дивизии, сформированной в 1942 в Златоусте, еще 13 дивизий. Все они были переданы в отделы МВД Златоуста, Кусинского района, Сатки, Чебаркуля, Управления Росгвардии в Нязепетровске, отделу МЧС в Златоусте и Аше, военно-патриотические клубы Миасса и Тимирязевского, а также в одну из школ Чебаркуля. Еще одно знамя дивизии, сформированной на территории Донецка, передано в СУ СК по Донецкой народной республике. Также одно знамя было вручено Общевойсковому военному училищу в Благовещенске.

Всего в 2024-2025 годах планируется восстановить более 50 знамен. Финалом проекта «Полки Победы» в Челябинске станет вынос копий на Параде Победы в мае 2025 года.