Концерт в челябинской опере посвятили двум колоссам русской музыки

В программе «Учитель и ученик» прозвучали лучшие оперные номера из произведений Римского-Корсакова и Прокофьева

«Учитель и ученик» — необычный концерт с таким названием прошел в Театре оперы и балета им. М. И. Глинки. Вечер посвятили двум великим русским композиторам — Николаю Римскому-Корсакову, чье 180‑летие отмечают в этом году, и Сергею Прокофьеву, которому во время его учебы в консерватории Римский-Корсаков преподавал инструментовку.

Первое отделение концерта посвятили вокальному искусству. Главным действующим лицом стал хор, в составе которого более 50 артистов.

Прозвучали фрагменты из опер «Снегурочка», «Боярыня Вера Шелога», «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова, «Война и мир», фрагменты из оратории «Иван Грозный», кантат «К 20-летию Октября» и «Александр Невский» С. С. Прокофьева.

Над программой работали главный хормейстер театра Наталья Макарова и режиссер Тимофей Соколов.

«Мне хотелось показать многогранность таланта артистов нашего хора. Поэтому в концерте они не только поют, но и танцуют, и читают стихи — мы сделали поэтические переходы между номерами из разных произведений Прокофьева и Римского-Корсакова», — рассказывает режиссер.

К хору присоединились солисты оперной труппы театра: Павел Чикановский, Гузелья Шахматова, Дарья Аброськина, Наталья Гончарова, Анжелика Донских, Артем Крутько, Виктор Кириллов, Янис Шкляев.

«Мой номер покоряет необыкновенной хореографией и костюмами. Классическое произведение исполняем в современной одежде, с соответствующими движениями. Думаю, что в нашем исполнении песня Федора Басманова и танец опричников из оратории Сергея Прокофьева „Иван Грозный“ запомнится публике надолго», — делится солист оперного театра Виктор Кириллов.

Второе отделение концерта полностью отдали во власть инструменталистов. На сцену поднялся симфонический оркестр театра в полном составе и во главе с Александром Матушкиным. Вместе с солистом Дмитрием Каукиным (фортепиано) музыканты подарили слушателям редко исполняемый Второй фортепианный концерт Прокофьева.

«Мы решили использовать новый формат и соединить в одном концерте лучшие оперные номера и полномасштабное музыкальное произведение. Большинство опер, фрагменты из которых прозвучали на концерте, в нашем театре не идут», — говорит дирижер театра Александр Матушкин.

К слову, в зале были зрители самых разных возрастов и русская музыка не оставила равнодушных, так что вполне можно сказать, что в театре нашли формат, привлекательный как для молодых, так и для возрастной публики, и, возможно, практика подобных концертов продолжится. Будем следить за афишей.