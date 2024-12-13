Концерт «Торжество классики» в Челябинске дал старт предновогодним торжествам в Челябинске

Живые эмоции — в нашем фоторепортаже

«Живые звезды в окружении живых цветов». Традиционный концерт «Торжество классики» в Челябинской филармонии уже 11 лет служит своеобразной отсечкой, поворотным моментом, означающим: Новый год — совсем скоро, а волшебная сказка — совсем близко. Зал — как обычно — полон, тепл и трепетен. Живые эмоции — в фоторепортаже ИА «Первое областное».

Главный герой концерта — государственный симфонический оркестр Челябинской области. Новый худрук Алексей Рубин с удовольствием поддержал предновогоднюю традицию, более того, заметил, что световая величина приглашенных солистов делает этот концерт событием федерального масштаба:

«Хорошая традиция, я ее всячески поддерживаю. Мы одними из первых встречаем праздник, создаем людям настроение. К тому же сегодня у нас прекрасные солисты: Анна Денисова, солистка Мариинского театра, и Борис Пинхасович, солист не только Михайловского театра, но и Венской оперы, Метрополитен-оперы, Ла Скала, Баварской оперы, он выступает в Берлинской филармонии, с лучшими оркестрами мира. Это музыкант топ-класса, и я считаю, его приезд в Челябинск — событие не регионального, а федерального масштаба».

Заполучить звезду мировой оперы в Челябинск было не слишком легко — но тут помогли личные связи, признается Алексей Рубин:

«Мы с Борисом одноклассники, поэтому, в общем, я его просил-просил, и вот мы договорились в итоге».

Борис Пинхасович перед концертом сказал, что ждет от челябинской публики теплоты и душевности:

«Мне кажется, публика в регионах более жаждущая, восприимчивая, более чуткая и в каких-то моментах даже, может быть, более слышащая. Поэтому я ожидаю теплоты, душевности».

Анна Денисова (сопрано) уже в третий раз участвует в «Торжестве классики», можно сказать, завсегдатай, добрый друг оркестра и желанный гость челябинской сцены:

«Я знаю, что наш зритель — он всегда ждет: чуда, хорошего настроения, предновогодней сказки, наверное... И моя задача дать им максимально хорошее настроение, максимально позитивный поток энергии».

И живой энергообмен состоялся: артисты наполнили зал фейерверком любимых арий, полек и маршей, исполнили шедевры Чайковского, Глинки, Моцарта и Штрауса. Вел концерт искрометный Константин Рубинский.

Борис Пинхасович в этот вечер преобразился в Алеко из одноименной оперы Рахманинова, Фигаро из «Севильского цирюльника» Россини, который qua e lá, giù e sù — «здесь и там, вверху и внизу и везде», моцартовского сердцееда Дон-Жуана, соблазняющего наивную крестьянку Церлину прямо на ее свадьбе, и восхитительного и загадочного Мистера Икс из «Принцессы цирка» Кальмана, которому, кажется, весь зал подпевал: «Цветы роняют лепестки на песок... Да, я шут, я циркач, так что же...»

Анна Денисова не отставала и тоже спела разнохарактерный репертуар: от арии куклы Олимпии из «Сказок Гофмана» Оффенбаха — до Церлины Моцарта и Лауретты Пуччини.

А благодарный челябинский зритель искупал артистов в овациях.