Комиссия по определению ущерба от ЧС начнет работать в Красногорском в пятницу

Ключевые поручения губернатора на оперштабе по ЧП в Еманжелинском районе

Муниципальной комиссии — оперативно определить получателей помощи, после завершения расследования — восстановить дом в кратчайшие сроки, оказать всестороннюю помощь пострадавшим. Это ключевые поручения челябинского губернатора Алексея Текслера по итогам оперативного штаба по ЧП в Еманжелинском районе, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Напомним, днем в четверг, 27 марта, в пятиэтажке по улице Лермонтова от хлопка газовоздушной смеси пострадали три квартиры, один человек погиб, по уточненным данным, четверо пострадали.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть, возбуждено уголовное дело.

Губернатор лично побывал на месте происшествия, осмотрел дом, поговорил с людьми и спасателями, дал первоочередные поручения, которые конкретизировал на оперштабе.

«Задача номер один — оказание помощи пострадавшим. Сейчас обеспечим дополнительный контроль, мониторинг состояния здоровья, будем держать вопрос на контроле. Учитывая, что уже вечер, сейчас главная задача, коллеги, — оказать помощь тем, чьи помещения пострадали», — акцентировал Алексей Текслер.

Размещение пострадавших будет проходить в муниципальных квартирах и в гостиничных номерах в поселке Кичигино.

Губернатор поручил министерству жилищно-коммунального хозяйства в ближайшее время определить возможность нахождения жителей в других квартирах дома. Всем жителям дома предложено разместиться в ПВР — по данным корреспондента ИА «Первое областное», это предложение приняла пока одна семья, остальных забрали родственники.

По вопросам восстановления дома в пятницу, 28 марта, пройдет отдельное совещание.

Семье погибшей женщины будет направлен миллион рублей. Люди, получившие травмы, также получат выплаты из областного бюджета в зависимости от степени тяжести травм от 300 до 500 тысяч рублей.

Владельцы пострадавших помещений также получат компенсацию за утрату имущества от 75 до 150 тысяч рублей на каждого человека. Будет организована работа муниципальной комиссии по определению ущерба.

Прокуратура Челябинской области возьмет на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту произошедшего, а также обеспечит контроль размещения пострадавших в ПВР и проведение ремонтно-восстановительных работ.

Кроме того, будет обеспечена охрана имущества в пострадавшем доме.

Как передает наш корреспондент из Красногорского, в половине восьмого жильцам третьего и четвертого подъездов разрешили вернуться в свои квартиры и пустили газ.

Второй подъезд пострадал сильнее всего — он точно пока не пригоден для проживания. Первый, соседний, где есть поврежденные помещения, осматривают особо тщательно, рассказали спасатели.