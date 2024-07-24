«Код атомщика»: гендиректор Росатома и студенты Трехгорного сверили ценностные ориентиры

Лихачев: «Это не только профессиональные знания, но и служение Родине»

Главная задача школ и института Трехгорного — подготовка кадров для Приборостроительного завода и госкорпорации «Росатом», а также обеспечение комфортного, «бесшовного» перехода из образовательной среды в производственную. Об этом шла речь на встрече гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева с педагогами, студентами и школьниками в местном филиале МИФИ.

Участники встречи презентовали проекты новых лабораторий и центров, планы развития учебно-производственных площадок и мощностей вуза — все то, что даст возможность готовить высокопрофессиональных инженеров с юного возраста и младших курсов обучения.





Среди совместных проектов вуза и Приборостроительного завода, например, Центр аддитивных технологий, где студенты осваивают технологии 3D-печати, создавая модели, макеты для реальных дисциплин, осваивая реальные механизмы и прототипы, выполняя в том числе реальные заказы, конструкторское бюро, Лаборатория автоматизации и роботизации технологических процессов.

Помимо основных образовательных программ, вуз реализует 26 программ дополнительного образования — в них задействован каждый пятый школьник города.

«Учащиеся с пятого по одиннадцатый класс осваивают основные компетенции Росатома, такие как инженер-конструктор, электроника, мобильная робототехника, управление прототипов и так далее. Наставники лабораторий в основном наши студенты. Им всем интересно, у них горят глаза, они готовы учиться и постигать новое. Мы даже придумали название „ЯДРО“ — ядерный двигатель российского образования», — рассказывает начальник отдела дополнительного образования, куратор городского совета юниоров, амбассадор Росатома Полина Евдокимова.

Так, именно школьники создали робота ГРЮ («Горы. Росатом. Юниоры»), которого тоже пригласили на встречу с Алексеем Лихачевым: ГРЮ, которым управлял один из учащихся, лихо подъехал к главе госкорпорации и под аплодисменты пожал тому руку. Правда, со второго раза, но все-таки.





«Приятно, что сегодняшний разговор в институте был очень подготовленным, компетентным, эмоциональным и заряженным», — отметил Алексей Лихачев.

Он обозначил перед педагогами и студентами задачу обеспечить мультидисциплинарность образования.





«Это новый вызов, который ставит перед нами время. Физик, экономист, маркетолог, инженер — это то, как должен быть образован современный специалист. И альтернативы нет. И это системная работа и предприятия, и города, и дивизиона, и госкорпорации», — сказал, в частности, Алексей Лихачев.

Он привел в пример проект «Новый Снежинск».

«По сути, это выездная уральская аспирантура: не расставаясь со своими вузами, ребята получают научного руководителя, начинают работать на установках, и уже через два года они не просто магистранты высокого уровня, а уже вросли в систему Росатома, у них есть задел для диссертаций. Мне кажется, то же самое нужно делать здесь с точки зрения производственной практики: обеспечить комфортный переход из образовательной среды в производственную, чтобы студент третьего курса уже знал, где, в каком коллективе он будет работать и какие задачи будет выполнять», — сказал он.









К подготовке кадров Алексей Лихачев возвращался несколько раз в течение этого короткого визита, и неслучайно.

«Главная битва в ближайшее десятилетие нам предстоит за талантливых, образованных, творческих людей, любящих свою родину. И все это начинается, конечно, в школе. Сегодняшнее поколение сменит нас у станков, в цехах, в управлении. И фактор развития состоит в том, чтобы это поколение было более профессиональным, чем мы, более грамотным, более образованным, этому мы должны посвятить ближайшие годы, чтобы наша смена обеспечила развитие отрасли», — отметил Алексей Лихачев.





Он добавил, что в этом смысле проекты «Школа Росатома», атомклассы, совет юниоров, который уже несколько лет работает, являются той платформой, где такой человек воспитывается, по сути, создается, впитывает в себя так называемый код атомщика, который включает в себя не только профессиональные знания, но и «совершенно четкий ориентир на служение Родине».