Кинофорум в Челябинске собрал 700 начинающих режиссеров, актеров и операторов

Молодые таланты обсудили развитие творческой индустрии

В Челябинске прошел кинофорум для начинающих режиссеров, актеров, операторов и их наставников «Молоко». Он собрал около 700 представителей творческой индустрии. О развитии кино на Южном Урале собрались поговорить представители региональной власти, а также мастера жанра из Москвы. Корреспондент ИА «Первое областное» побывала на мероприятии.





На пленарной дискуссии участники форума четко определили, что у южноуральцев есть запрос на хорошее, качественное, содержательное и интересное кино.

«Ребята гораздо более открыты, у них нет шор, связанных с какими-то ограничениями. Современная молодежь гораздо более насмотренная, у них нет навязанных ценностей», — считает зампред правительства Челябинской области Сергей Зюсь.

С этим мнением согласилась и режиссер-постановщик киностудии «Ленфильм» Наталья Жолудева. По ее мнению, современное поколение не склонно к морализаторству.

«Морализаторство закрепляется с возрастом. Чем человек старше, тем больше этого становится. В своих работах ребята должны говорить о том, что их волнует. Не о том, что считается правильным, хорошим или нравственным, а реально о том, что их волнует», — считает режиссер.





Современный тренд на сказки в российском кинематографе дает большое количество детских фильмов, а отечественных картин для подростков, по мнению Натальи Жолудевой, недостаточно.

«Нужно работать над темами, которые откликаются ребятам. Это буллинг, травля, это то, с чем они сталкиваются каждый день. Их личные переживания, непринятие своей внешности — то, чем они реально живут. То, что происходит в школах. Вот таких фильмов очень не хватает», — отметила она.

Стоит отметить, что юные челябинские режиссеры представили на фестивале «Молоко» картины на темы, которые их волнуют. Ранее мы об этом подробно рассказывали.

В Челябинской области молодые и талантливые могут получить грант на реализацию своего творческого продукта в Фонде гражданских инициатив и некоммерческого сектора. Сумма гранта может достигать четырех миллионов рублей для некоммерческого сектора.





Также спикеры форума рассказывали молодым южноуральцам, как стать актером, как писать сценарии, с чего начать в профессии креативщика. На мастер-классе по художественному гриму специалист показал, как состарить человека для роли и как сделать образ инопланетянина.





Кинофорум организован АРПОиС при поддержке Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала и Фонда президентских грантов. Главный информационный партнер - медиахолдинг «Первый областной», телеканал ОТВ.