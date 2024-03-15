«Хор без границ» собрал полный зал на юбилейный концерт

Челябинский камерный хор имени В. Михальченко отметил полувековой день рождения

Настоящий праздник музыки устроил для поклонников к своему 50‑летию Челябинский камерный хор имени Валерия Михальченко. На сцене зала имени Сергея Прокофьева в программе «Хор без границ» прозвучали русские духовные произведения, западноевропейская хоровая музыка и сочинения современных авторов, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Поздравить прославленный коллектив пришли самые преданные зрители, коллеги, бывшие участники хора и юная смена – концертный хор Детской филармонии.

С цветами и поздравлениями на сцену поднялись представители правительства и Заксобрания Челябинской области. Общественный деятель, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер зачитала поздравительный адрес от губернатора.

«Большая история коллектива сложена из непрерывной плодотворной работы, смелых идей и их блестящего воплощения, ярких концертных программ и музыкальных экспериментов. Полвека назад народный артист России Валерий Михальченко заложил традиции, которые Камерный хор бережно хранит и развивает: это преданность искусству, стремление во всем держать высокую планку, находиться в контакте со слушателями. Творчество коллектива дает людям возможность подняться над обыденностью и задуматься о вечных человеческих ценностях, приобщиться к богатейшему духовному наследию отечественных и зарубежных авторов, в том числе уральских композиторов. В репертуаре хора более 600 произведений самых разных стилевых направлений: от ораторий эпохи Возрождения до новейших сочинений XXI века. Коллектив не раз становился лауреатом престижных фестивалей и конкурсов, участником творческих проектов в сотрудничестве с ведущими музыкантами современности. Но лучше всего об успехах Камерного хора говорят полные залы и горячие овации, которые сопровождают каждое выступление. В юбилейный год желаю коллективу новых творческих вершин, вдохновения, интересных проектов и преданных слушателей», — говорится в поздравлении главы региона.

Поздравляя хор уже от своего имени, Ирина Текслер заметила, что это один из ярчайших коллективов Южного Урала, настоящий бренд региона.

«Я, конечно, понимаю, что у вас есть и всероссийское, и даже мировое признание, но заверяю, что самые преданные слушатели и самая горячая любовь ждет вас здесь, на родной сцене Челябинской филармонии», — сказала Ирина Текслер.

Коллектив был основан в 1974 году при Челябинском хоровом обществе. Его создатель — народный артист России Валерий Михальченко. В 2013 году его преемницей стала Ольга Селезнева. За годы творческой деятельности Камерным хором создано более 50 концертных программ.