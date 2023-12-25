Католики Челябинской области отметили западное Рождество

К празднованию присоединились студенты-религиоведы

Сегодня, 25 декабря, в челябинском храме Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии южноуральские католики отметили Рождество. О том, как проходило празднование, корреспонденту ИА «Первое областное» рассказал органист храма Даниил Дугин.

Католический приход Челябинска насчитывает около 100 человек. В рождественский сочельник к ним в костеле на ЧМЗ присоединились прихожане из пастерских приходов Копейска, Троицка и Магнитогорска, а также студенты-религиоведы одного из вузов.

По словам Даниила Дугина, у католиков Рождеству предшествует адвент — период радостного ожидания, когда у верующих принято совершать добрые поступки и по возможности держать пост. Адвент продолжается до самого сочельника.

Вечером 24 декабря в храме состоялся праздничный ужин. По традиции на нем подают 12 блюд — по числу апостолов Христа. Верующим нужно хотя бы понемногу попробовать каждое блюдо. Затем началась праздничная месса.

«В челябинском приходе также существует своя традиция деления облаток. Это никак не связано с евхаристией. Люди просто преломляют хлеб друг с другом, говорят пожелание на предстоящий год и, если нужно, просят прощения. Деление облаток может происходить как во время ужина, так и после мессы», — рассказал Даниил.

Сегодня, 25 декабря, празднование продолжилось. Утром настоятель храма отец Ян отслужил так называемую мессу на заре. Вечером, в 18:30, будет еще одна служба — дневная.