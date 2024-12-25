Католики Челябинска и области празднуют Рождество

Показываем, как проходила торжественная месса

Католики Челябинской области празднуют Рождество по григорианскому календарю 25 декабря. Сегодня в Римско-католической церкви в Металлургическом районе проведут торжественные мессы — утром и вечером, а накануне, в сочельник, прихожане собрались в храме на рождественскую ночную мессу. Как это происходило — в репортаже корреспондента ИА «Первое областное».

В Челябинске ночь перед Рождеством, то есть сочельник, напоминает кадры из зарубежных фильмов (прямо как первая часть фильма «Один дома», даже песни те же поют, только по-русски), но размаха такого нет, все-таки община со всего региона насчитывает всего несколько сотен человек. Однако, по словам органиста прихода Даниила Дудина, католический храм в Челябинске — самый крупный на Урале и в Сибири.

Праздник начинается за четыре недели до Рождества. Это время называют адвентом, что переводится как «пришествие», «время ожидания». В эти символичные дни люди готовятся к празднику. В церкви, например, каждое воскресенье зажигают по одной свечке на адвент-венке. Они символизируют покаяние, молитву, жертву и царствование Христа, радость. А дети в это время открывают по одному окошку в адвент-календаре (да-да, этот популярный новогодний подарок пришел к нам из католицизма).

«Каждое воскресенье мы зажигаем свечу, и это припоминает нам, как быстро время бежит, что мы должны подготовиться к Рождеству. Иногда нам кажется: вот, целых четыре недели, это так долго, мы все успеем. И по итогу на последний момент оставляем время на добрые поступки, забываем их делать», — рассказал настоятель храма отец Ян.

Кульминация адвента происходит 24 декабря ночной мессой. В Челябинске она начинается в 9 вечера, до этого идет рождественская ярмарка, колядки и концерт с хором под аккомпанемент органа.

«Ночная месса — это торжественный момент для нас. Ночью мы читаем с Библии, как на небе появилась Вифлеемская звезда, которая указала, что Иисус Христос родился», — продолжает настоятель.

Храм к празднику украсили сценами из Библии (вертепом): ясли с младенцем Иисусом, рядом — овцы и козы из хлева, пастухи, волхвы. Эту историю читают и на мессе. Позже проводят вступительные обряды, читают Евангелие, слушают проповеди священника и литургию. Затем проводят крещение новых прихожан (в этом году в Рождество покрестили одного младенца — девочку Августу). Перед службой был рождественский ужин с постными блюдами, их количество должно быть 12 — по количеству апостолов.

Как рассказал отец Ян, накануне праздника храм остался полностью без отопления из-за аварии на теплосетях. В большом помещении было жутко холодно. Но прихожане героически отстояли всю службу, и взрослые, и дети.

Сегодня, в Рождество, пройдет две торжественные службы. Будут петь рождественские песни, дарить подарки, католики пойдут в гости к друзьям.

Большинство прихожан — потомки немцев. Неудивительно, что храм расположен в Металлургическом районе города. Здесь работали трудармейцы — немцы, поляки и румыны, здесь находится немецкая гимназия, в которую по обмену приезжают преподаватели и ученики из Германии. Сестры Елена и Ольга — постоянные прихожане местного храма. Их предки были поляками, которых сослали на целину. Позже семья перебралась в Челябинскую область.

«Мы вообще каждое воскресенье ходим в храм, это традиция. У нас была большая семья, и с детства мы праздновали все католические праздники, соблюдали традиции, дарили друг другу подарки и пели песни. Правда, пели кто как умел, но зато получалось по-доброму и душевно», — рассказали сестры.

Людям другой веры или некрещеным, но очень любопытным в храме всегда рады. Просто прийти и посмотреть на рождественский концерт может любой желающий: главное — соблюдать правила приличия. Девушкам не обязательно надевать головной убор, а мужчины по этикету вообще не должны покрывать голову.