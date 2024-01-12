Каток в парке Терешковой стал самым популярным у челябинцев

В новогодние каникулы его посетили почти 6 тысяч человек

На городских катках в новогодние праздники побывали более 6 тысяч челябинцев, причем большинство выбрали для активного отдыха каток в парке имени Валентины Терешковой в Тракторозаводском районе. Каникулярной статистикой в ходе аппаратного совещания в мэрии поделился заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

«С 27 декабря по 8 января праздничные мероприятия в ледовом городке на площади Революции посетили более 120 тысяч горожан, 6 тысяч 626 человек посетили катки, причем более 6 тысяч — каток в парке Терешковой. Также 18 тысяч челябинцев посетили праздничные представления в муниципальных театрах, и более 6,5 тысячи жителей побывали в муниципальных кинотеатрах „Знамя“ и „Импульс“», — рассказал вице-мэр.

Добавим, катки продолжают работать, а также открываются дополнительные площадки. Так, в новой части Арт-сквера на набережной реки Миасс, со стороны улицы Свободы, открыт и работает новый каток.

Как рассказал глава Центрального района города Виктор Ереклинцев, для посетителей он бесплатный, но нужно приходить со своими коньками.

«Обновлять лед будем дважды в неделю. Для удобства посетителей установили здесь теплую раздевалку, которая открыта ежедневно с 10 утра до 10 вечера», — отметил глава района.

Еще один каток откроется сегодня, 12 января, в парке культуры и отдыха имени Гагарина.