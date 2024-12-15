Капитан Грэй и другие. Солисты челябинской оперы дебютировали в мюзикле «Алые паруса»

На сцене Челябинского театра оперы и балета им. М.И. Глинки состоялся показ мюзикла «Алые паруса» с обновленным артистическим составом

Премьера мюзикла «Алые паруса» прогремела в прошлом театральном сезоне. С тех пор мюзикл появляется в афише театра несколько раз в год. Согласно законам жанра, играют несколько дней подряд и уходят на непродолжительный перерыв. Постановка полюбилась челябинским зрителям, билеты на спектакль разлетаются моментально. Декабрьские показы мюзикла, как обычно, собрали полные залы публики и подарили зрителям несколько дебютов в ключевых партиях.

«В нашем театре есть хорошая практика: даем возможность артистам расширить свой репертуар. Спектакли обновляются, приобретают новые краски, выглядят иначе. Художественный руководитель и главный дирижер театра Евгений Волынский разрешил в декабре дебютировать не только артистам, но и молодому дирижеру»,— комментирует дирижер-постановщик мюзикла «Алые паруса» Александр Матушкин.

Проникновенная история моряка Лонгрэна, который потерял жену, один растил дочь и понемногу утратил веру в себя, не оставляет равнодушным никого. Впервые в партии моряка Лонгрэна, отца юной Ассоль, солист театра Иван Морозов. Каждому оперному артисту непросто вживаться в пространство мюзикла. Требуется освоить более сложные танцы, разнообразные пируэты и поддержки.

«К дебюту я готовился ещё в прошлом году, к премьерным показам. Но тогда обстоятельства сложились таким образом, что пришлось отложить личную премьеру. Образ Лонгрэна строил, опираясь на жизненный опыт. У меня самого есть дети, дочку воспитываем»,— рассказывает солист Иван Морозов.

Моряку Лонгрэну противостоит Меннерс-старший, хозяин портовой таверны. Его жена после кончины супруга наследует не только таверну, но и ненависть к семье Лонгрэна и Ассоль. В партии супруги Меннерса-старшего дебютировала Алиса Чечель.

«Счастлива, что мне доверили эту роль. Мы репетировали с режиссером Тимофеем Соколовым, он досконально объяснил мне какие должны быть интонации, акценты в партии. Со специалистом по пластике разбирали технику движений, перемещений по сцене. На премьере мюзикла я исполняла роль Мэри, матери Ассоль. Но мне всегда нравилась партия жены Меннерса, у неё, на мой взгляд, самые красивые песни. В восторге от дебюта»,— делится солистка Алиса Чечель.

Капитан Артур Грэй — мечта всех девушек. Прекрасным капитаном на этот раз стал артист Борис Оношко. Для оперного солиста без эстрадно-джазовой практики мюзикл становится новой ступенькой в развитии.

«Дебюта я ждал четырнадцать месяцев, со дня премьерного показа. Считаю, что все сложилось наилучшим образом: партия дозрела вокально. Над образом капитана Грэя работать было увлекательно. Многое взял в литературном первоисточнике у Александра Грина. Грэй — капитан-мечта, поэтому сценического времени у героя маловато. Но каждый номер с его участием невероятно красив и хорошо воспринимается публикой. А финальная сцена поражает воображение»,— говорит солист Борис Оношко.

За дирижерским пультом в этот вечер Данил Лопатин. В прошлом Данил работал в театре как артист хора, хормейстер. Затем окончил Новосибирскую консерваторию по специальности «оперное и симфоническое дирижирование». Художественное руководство театра подарило молодому дирижеру возможность попробовать свои силы.

«Спектакль интересный, активный, динамичный. Требуется грамотно распределять внимание: следить за оркестром, хором, балетом, детским коллективом, солистами. Долго готовился, изучал партитуру, смотрел спектакли, работал с концертмейстером и артистами. Кстати, впервые с постановкой я познакомился как артист хора: принимал участие в премьерном показе»,— поделился впечатлениями дирижер Данил Лопатин.

Следующие показы мюзикла «Алые паруса» состоятся в феврале 2025 года.