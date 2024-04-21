Камень в основание Одигитриевского собора заложили в Челябинске

Торжественное событие произошло на глазах прихожан

Сегодня, 21 апреля, в Ленинском районе Челябинска митрополит Челябинский и Миасский Алексий заложил камень в основание будущего Одигитриевского собора. Участие в торжественном мероприятии приняли также настоятельница обители игумения Евсевия, сестры женского монастыря, священники и прихожане, сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии.

«Владыка Алексий окропил закладной камень святой водой и возлил на него освященный елей, затем заложил его в специальную нишу в плите перекрытия цокольного этажа собора. В основание также заложили мощи священномученика Владимира Четверина»,— рассказали в митрополии.

Храм Пресвятой Богородицы в честь Ее иконы «Одигитрия» расположится на территории Одигитриевского женского монастыря. Он будет иметь три престола, а также престол в цокольном этаже, где расположится крестильный храм с купелью. Одновременно в храме смогут находиться до 800 прихожан.