Какое платье выбрать в сезоне весна‑лето — 2025

Советы от стилиста для разных цветотипов внешности

Наступила весна, а это значит, что пора сбрасывать пуховики и менять утепленные костюмы на легкие платья. Накануне Всемирного дня женского платья мы встретились со стилистом, чтобы понять, на что обратить внимание девушкам разных форм и цветотипов. Какие оттенки и модели выбрать в новом сезоне, узнал корреспондент ИА «Первое областное».

Стилист-имиджмейкер и продюсер Оксана Кобякова отмечает, что при выборе платья прежде всего нужно отталкиваться от цветотипа и фигуры: первое поможет выбрать правильную цветовую гамму, второе — правильный фасон, который подчеркнет достоинства.

Цветотипирование необходимо для того, чтобы правильно подчеркнуть природные внешние данные, оттенок кожи, придать визуальный блеск волосам, раскрыть радужку глаза. Существует четыре типа: зима, весна, лето и осень. Важно! Каждому цветотипу не рекомендуется носить цветовую палитру другого цветотипа.

У «летних» девушек кожа нежная, светло-оливкового холодного или светло-розового с голубоватым оттенком цвета. Волосы могут быть очень светлыми или темно-русыми, но без золотистого отлива. Представительницам летнего цветотипа стоит выбирать голубые и нежно-розовые оттенки, сложные пигментированные цвета, например: сиренево-фиолетовый, зелено-серый, коричнево-бежевый.

Представительницы весеннего цветотипа — это обладательницы золотистого оттенка волос, легко сгорающей на солнце кожи и бледного от природы оттенка лица, почти фарфорового. Девушке-«весне» больше всего подходит нежная палитра: травянистый зеленый, мягкий коралловый цвета, крем-брюле, шампань.

Осеннему типу внешности присущи рыжий пигмент в волосах и яркие веснушки. Такие люди хорошо и надолго загорают. Им рекомендуется природная цветовая гамма: хвойный, лиственный цвет, багряные и землистые оттенки.

Зимний цветотип — это всегда яркая внешность с контрастом оттенка кожи с цветом глаз и волос. Девушке-«зиме» рекомендуется подчеркивать это при помощи чистых ярких цветов: ярко-желтого, красного, чистого зеленого или синего.

Если девушка имеет фигуру песочных часов, ей нужно выбирать платье, которое подчеркнет силуэт, или выделять талию ремнями. Если от природы у девушки фигура, которую хочется скорректировать, помогут платья прямого кроя. Можно добавлять широкие ремни или аксессуарами отводить внимание на место, которое хочется подчеркнуть. Второй способ скорректировать фигуру — подобрать платье в виде песочных часов, но из очень плотной ткани, чтобы оно не облегало и не подчеркивало изъяны.

По цветотипу нужно подбирать не только повседневные, но и вечерние платья. Любой образ важно завершить аксессуарами, но при этом не переборщить. Так, кому-то подойдет брошь, кому-то — жемчуг, который является базовым аксессуаром, и дневным, и вечерним. Сыграть свою роль в образе могут также хороший блокнот, ежедневник, ручка или сумка.

В сезоне весна-лето стоит присмотреться к легким струящимся тканям, например атласу. Базовыми цветами в 2025 году будут темно-синий, темно-серый, черный и молочный. Еще стоит обратить внимание на цвет моккачино. Из ярких оттенков в моде желтый, розовый в чистом виде, фуксия, зеленый. Также будет тренд на пастельные оттенки.

Остаются в моде и анималистичные принты, только в этом году к «леопарду» добавится «тигр».

По словам стилиста Оксаны Кобяковой, платья в российских магазинах всегда в дефиците. В Челябинске не так много магазинов, где платья представлены в большом количестве. Впрочем, с уходом иностранных брендов появилось много новых талантливых дизайнеров, которые шьют в том числе и на заказ. Также можно обратить внимание на локальные бренды или маркетплейсы. Правда, на онлайн-платформах нужно особо следить за качеством — изделия не всегда соответствуют красивой картинке в интернете.