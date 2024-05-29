Как в челябинском аэропорту пес Касперский ищет валюту у прилетающих

Таможенники рассказали о декларировании товара и проверке багажа

Вылететь из России за рубеж — полдела. А вот вернуться в страну так, чтобы пустили, — для этого нужно пройти таможенный контроль. Прилетающих в Челябинск встречает семилетняя бельгийская овчарка по кличке Касперский. Под ее чутким нюхом багаж проходит тщательную проверку. Потом пассажиров изучают уже сотрудники аэропорта. Как это происходит? Читайте в материале ИА «Первое областное».



Сегодня в Челябинске приземлился рейс из Таджикистана. Пока пассажиры выходили из самолета и проходили пограничный контроль, их багаж доставили на транспортную ленту. К этому времени в зале находились инспектор Челябинской таможни Оксана Передерий и бельгийская овчарка по кличке Касперский, или сокращенно — Каспер. Собака обнюхивала чемоданы, выискивая запрещенные вещества.

«Собака обучена находить амфетамин, кокаин, героин, каннабиноиды, синтетику. Последнее очень тонко пахнет, поэтому собакам с ней работать тяжелей. Ее также обучили находить валюту», — рассказала кинолог.

Есть свои особенности при работе с собакой. Чтобы у нее не потерялся интерес к поиску запрещенных веществ, кинолог использует кусочек ткани, пропитанный смесью с имитатором героина. Это не настоящий наркотик, но собака реагирует на запах.

Происходит все следующим образом: кинолог достает из колбы имитацию наркотика, кладет ее на чемодан. После того как овчарка находит кусочек ткани, она получает награду — игрушку. Запах с ткани никак не влияет на багаж пассажира, он быстро выветривается.

«Если ткань отправить на экспертизу, то она не выявит запрещенных веществ. Имитатор не несет уголовной нагрузки и безопасен для пассажиров. Без него собака не будет работать. Она должна что-то находить, и ее должны хвалить. Чтобы интерес не угасал», — объяснила Оксана Передерий.

Касперу уже семь лет. Как правило, четвероногие друзья служат до восьми, потом уходят на пенсию. Но все зависит от самой собаки. Эта овчарка может проработать еще три года.

Далее пассажиру для прохождения таможенного контроля нужно пройти по зеленому или красному коридору. Это зависит от того, везет ли с собой турист товары, которые нужно декларировать.

Красный коридор предназначается для тех, кто ввозит в страну деньги в сумме больше 10 тысяч долларов, драгоценности, стоимость которых превышает эту сумму, а также табачную и спиртную продукцию.

«Бывает, у нас выявляются товары коммерческого назначения, которые надо декларировать. Находим много незадекларированного табака, в том числе насвай. В основном его ввозят из Таджикистана, потому что граждане этой страны его употребляют», — рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Баландино Алексей Алексеев.

При выезде из страны пассажиры также должны задекларировать большую сумму денег или вывозимые драгоценности, чтобы по возвращении не возникло проблем с их ввозом. Эта процедура бесплатная и оформляется в письменном виде.

Когда пассажир входит в зеленый коридор, он автоматически «сообщает» сотрудникам аэропорта об отсутствии у него незадекларированных вещей и товаров. Там инспектор по досмотру смотрит с помощью рентгеновской установки багаж и ручную кладь. Посторонний человек увидит на экране монитора только оранжевые, зеленые, синие пятна. В то время как сотрудник аэропорта определяет, что именно кроется за ними.

«Оранжевый цвет — это продукты, синим цветом может быть металл, зеленым цветом обозначается пластмасса, синтетика, женская одежда, табачная продукция», — озвучил ведущий инспектор таможенного поста аэропорта Баландино Андрей Ляпунов.

Во время досмотра его привлекло содержимое одной из сумок. Владелица багажа по его просьбе открыла замок и показала пакет, внутри которого оказался насвай. Женщину пропустили, так как это вещество не является запрещенным для ввоза при весе до 250 граммов.

Есть и другие виды досмотра. Их применяют, если рамка металлоискателя звенит, хотя пассажир заверяет инспектора об отсутствии у него каких-либо предметов. Недалеко от рентгеновской установки находится комната со сканером «Контур». По словам сотрудника аэропорта, работает он по аналогии с флюорографией.

«Сканер проверяет на наличие полостных вложений, а также вещей на теле, которые человек не предъявил для таможенного контроля», — продолжил Алексей Алексеев.

Другими словами, установка смотрит, прячет ли человек внутри одежды или тела что-то запрещенное.

На этом исследование пассажиров не заканчивается. Сотрудники аэропорта также могут провести радиационный контроль. Это касается как предметов, так и пассажиров, проходивших определенное лечение. В Челябинске были случаи, когда находили фонящие часы и другие предметы. Однако, по словам Алексеева, такие случаи встречаются нечасто. Человек после лучевой терапии должен попросту предъявить справку из медучреждения.

Чаще всего пассажиры пытаются незаконно ввезти в страну мед, курт, творог, сыр и масло без заводской упаковки. В этом году таможенники зафиксировали 150 таких нарушений. Вторую строчку занял насвай. А на третьем — незадекларированная валюта.