Как в Челябинске выхаживают недоношенных малышей

Уникальное оборудование, шерстяные пледы от волонтеров и особая забота о мамах — в областной больнице № 2 борются за каждого «торопыжку»

17 ноября во всем мире отмечают День недоношенного ребенка. «Торопыжки» у женщин появлялись на свет во все времена. На Руси их обычно лечили теплом — клали в валенок или на теплую печку. А как выхаживают маловесных малышек сейчас? Об этом нам рассказали в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей ОКБ № 2.

Для недоношенных в миллионном Челябинске создано несколько отделений. Есть даже клиники с реанимацией. Отделение в ОКБ № 2 когда-то было единственным на всю область. Его открыли более полувека назад. Сейчас сюда поступают как недоношенные младенцы, так и младенцы, которые родились в срок, но имеют какие-то патологии: низкий вес, резус-конфликт, неврологические проблемы.

«Самая маленькая пациентка в этом году весила 1,5 килограмма. А сейчас мы выхаживаем малышку, которая весит 1,9 килограмма. Девочка родилась на 34-й неделе беременности. У нас она подросла и уже кушает самостоятельно, чему и мама, и медики очень рады», — говорит заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей ОКБ № 2 Светлана Бесштанко.

Отделение недоношенных ОКБ № 2 расположено в отдельном здании за забором больничного городка. По своей атмосфере оно напоминает теплое гнездышко. Мамы и дети окружены в нем полноценной заботой.

«Для создания комфортного микроклимата в отделении есть кувезы и кроватки с обогревом. За состоянием детей круглосуточно следят мониторы. Дети, которые не могут усваивать обычное питание, получают все необходимые белки, жиры и углеводы через инфузоматы», — рассказывает Светлана Бесштанко.

В отделении применяют и старинные методы. Волонтеры из клуба «28 петель» вяжут для малышей шерстяные шапочки, носочки и пледы. Эти вещи, сделанные с любовью, помогают сохранять оптимальный температурный режим, а еще — стимулируют дыхание малышей.

Особая гордость больницы — уникальная комната для сцеживания грудного молока. Такие есть только в трех регионах России: в Челябинске, Москве и Санкт-Петербурге.

В специальной комнате с приглушенным светом и расслабляющей музыкой мамы могут сцеживать молоко при помощи швейцарских стационарных молокоотсосов, причем из двух грудей сразу.

«Для недоношенных малышей особенно важно грудное молоко мамы. Но не у каждого хватает силы сосать его из груди. Мамы могут сцеживать молоко и передавать его на хранение на круглосуточный молочный пост, а потом кормить им ребенка», — говорит старшая медсестра отделения Ольга Байшева.

Каждый год через отделение недоношенных ОКБ № 2 проходит около 800 малышей. Курс лечения длится от 7 до 14 дней. За это время каждый ребенок проходит полное обследование: УЗИ внутренних органов, сердца, нейросонографию, осмотры невролога, офтальмолога и других специалистов.

Также мам учат ухаживать за ребенком и делать массаж, чтобы укрепить мышцы новорожденного.

Валерия родилась неделю назад. Девочка появилась на свет в положенный срок, но с очень маленьким весом. Леру отправили набирать вес в отделение недоношенных. За неделю лечения девочка набрала около 300 граммов и научилась поднимать голову во время массажа.

«До беременности я лечилась от рака и уже не думала, что когда-нибудь стану мамой. Лера стала подарком судьбы. Я благодарна всем медикам отделения за заботу о дочке. Мы идем на поправку и скоро надеемся поехать домой», — говорит мама Валерии Анна.

В отделении, кстати, лечат не только тело. Почти все мамы, которые родили «торопыжку» или маловесного малыша, испытывают чувство вины и страх за будущее ребенка.

«Мам у нас консультирует перинатальный психолог. Он беседует с ними и помогает справиться с тревогой. Многие женщины сами просят о такой помощи, и после беседы им становится легче», — отмечает Светлана Бесштанко.

Отношения между врачами и семьями не заканчиваются после выписки. В отделении сложилась добрая традиция: мамы присылают фотографии подросших детей, делятся их успехами, а в День недоношенного ребенка многие приходят в гости, чтобы лично показать своих крепышей и сказать спасибо.

В годы пандемии на территории отделения недоношенных был развернут ковидный госпиталь для рожениц с положительным тестом на коронавирус и малышей, родившихся от больных матерей.

«Мы лечили женщин и малышей с ковидной пневмонией. И ни один ребенок не погиб. И сейчас мы боремся за каждого малыша, чтобы он мог вернуться в свою семью — к маме и папе», — говорят медики.

Статистика преждевременных родов остается стабильной. Несмотря на развитие медицины, детей, рожденных раньше срока, не становится меньше. Однако благодаря высокому уровню помощи удается выхаживать даже самых сложных малышей.

Всемирный день недоношенного ребенка — это символ надежды и огромной работы, которую проводят врачи, чтобы каждый маленький борец получил шанс на здоровую и счастливую жизнь. И в челябинской больнице № 2 эту работу делают с особой теплотой и профессионализмом.