«Как прекрасен этот мир, посмотри!»

Весна в отражениях в фоторепортаже Олега Каргаполова

С наступлением теплых дней новостные сводки полнятся сообщениями о грязном тающем снеге, неравномерно убывающей гололедице, глубоких лужах, скрывающих ямы на дорогах и трещины на тротуарах. Темы, увы, вечные. Но когда солнце заливает уставший от зимы город своим ярким светом, когда на голубом небе нет ни облачка, не хочется о грустном. Мы вернемся к этому завтра. А сегодня немного весны как таковой прямиком из дня весеннего равноденствия — в нашем фоторепортаже.