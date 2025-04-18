К 100-летию ВОС в Челябинске открылась выставка творческих работ слепых и слабовидящих

Название выставки — «Судьбы своей преодоленье», миссия — показать, что для искусства нет границ

Тончайшее кружево, потрясающая чувственная абстракция, изящные поделки из бисера, дерева и других материалов — при взгляде на эти работы никто и ни за что не догадается, что они выполнены руками людей с ограниченными возможностями зрения.

К 100-летию Всероссийского общества слепых и 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне в Реабилитационном центре ВОС в Челябинске открылась выставка декоративно-прикладного творчества «Судьбы своей преодоленье», представившая работы слепых и слабовидящих людей, а также учащихся коррекционной школы № 127.

«Реабилитационный Центр ВОС также активно участвует в социально значимых проектах, таких как „Особенные женщины. Путь к мечте“. В рамках этого проекта впервые в России в Челябинске освоили арт-терапию для слабовидящих, результатом которой стала выставка эмоциональных и чувственных акриловых картин. И мы видим, что для искусства действительно нет границ», — говорит учредитель Фонда 2020, общественный деятель Ирина Текслер.

Но отдельного внимания, по ее словам, заслуживает вклад членов ВОС в поддержку участников специальной военной операции:

«С любовью и заботой они изготавливают пояса из шерсти собак-поводырей и хаски, плетут маскировочные сети и костюмы, а также отливают окопные свечи со специальными проволочными подставками, чтобы можно было разогреть чай или даже тушенку».

Ирина Текслер добавила, что столетие организации — это настоящая история мужества, настойчивости и трудовой доблести, и пожелала, чтобы у активистов общества всегда хватало сил для продолжения своей важной миссии по адаптации людей с ограничениями по здоровью к современной жизни, чтобы они продолжали раскрывать таланты и находить новые резервы и возможности.