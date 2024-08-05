Из-за челябинки-хламовщицы без газа остался подъезд многоэтажки

Мусор до потолка перекрыл доступ к счетчикам и кранам

Жительница дома по Российской, 59б, завалила мусором три квартиры и лестничную клетку. Старые игрушки, грязные ведра, пакеты с пакетами — кучи хлама забили все так, что путь в квартиры был закрыт, в том числе газовщикам и электрикам. После нескольких неудачных попыток осмотреть оборудование коммунальные службы отключили подачу газа для всего подъезда. Три дня жители квартир оставались без газа, в то время как главная виновница отказывалась выбрасывать хлам. Чем закончилась мусорная история, Первому областному рассказали очевидцы «грязевого апокалипсиса».

Грохотки от яиц, рваные тряпки, замасленные кастрюли, рулоны пожелтевших обоев и очень много тараканов, расселившихся по всему дому, — такую картину увидят гости челябинки Анны, проживающей на восьмом этаже. Именно по тараканам жители дома и начали подозревать, что у Анны дома «не все чисто». А еще по огромным кучам мусора в кармане на несколько квартир.

Так получилось, что у 67-летней Анны в собственности три квартиры на этаже — в одной жила она, в другой ее ныне покойный сын, в третьей — дочь с мужем. Именно сын Анны начал приносить домой мусор: постепенно, в течение нескольких лет, он копился и копился. Потом к этой затее подключилась и Анна, и, когда ее сын скончался, а дочь с мужем переехали, она получила полную свободу действий и начала складировать хлам сразу в трех местах. Да и в подъезде — чего уже стесняться.

«Она уверяла, что у нее маленькая пенсия. Мол, она собирает разные игрушки, вещи и якобы продает их, но не знаю, правда ли это», — рассказала нашему корреспонденту помощница депутата Владимира Белоусова Анастасия Бургардт-Супрун.

Когда газовая служба в очередной раз не смогла пробраться и проверить щитки, газ в доме отключили. Жители дома угрожали Анне судом, но на нее это не подействовало. Тогда жильцы обратились к депутату Владимиру Белоусову.

После споров и собраний женщина позволила очистить квартиры от мусора, но со слезами на глазах хваталась за каждое ведро, каждый пакет, каждую деревяшку, упрашивая не выбрасывать хотя бы ее. За шесть часов только с лестничной клетки помощники депутата собрали два полных мусоровоза — до квартир так и не дошли. Осложнилось дело тем, что Анна потеряла ключ от одной из трех квартир, а в остальные две не пускала. Запертую дверь пришлось вскрывать и устанавливать новые замки. Во всех трех Анна обещала расчистить проходы до газового оборудования.

«Она нормальный, адекватный человек, просто так сложилось, попала в тяжелое положение. Мы с ней все обсудили, вчера она уже сама такой порядок навела — заметала все до последней соринки, тараканов всех разгоняла и выгоняла. Мы ей дали кредит доверия — она его оправдала», — рассказывает Владимир Белоусов.

В воскресенье, 4 августа, газовщики отключили подачу топлива в квартире хламовщицы. В течение пары дней обещают, что газ у соседей снова пустят. В будущем к Анне продолжат постоянно ходить коммунальные службы и проверять надлежащее состояние щитков. Также женщине обещали помочь в дальнейшей уборке мусора.