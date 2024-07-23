Из Челябинской области поставляют мясо для федеральной компании по производству стейков

На «Дне поля» представили быков весом более тонны

Одной из самых любопытных площадок «Дня поля» стала зона племенного животноводства. Здесь в небольших загонах стоят быки весом от 800 кг, коровы, которые дают рекордные объемы молока. Представлен и красавчик орловский рысак. Фермеры, которые выставили лучшие образцы своих животных, рассказывают о достоинствах пород. Так, журналист информагентства узнала, что мясо из Агаповского района увозят в Оренбург, а после — в Москву для производства стейков. Подробнее — в материале.

Крестьянско-фермерское хозяйство Айдархана Карсакбаева 10 лет носит статус племрепродуктора крупного рогатого скота породы герефорд. На выставку КФХ привезло быка по кличке Джек весом более 1,1 тонны.









«Герефорд отлично выносит наш суровый климат, телята растут под открытым небом», — делится руководитель предприятия Айдархан Карсакбаев.









Оказывается, корова этой породы закапывает в солому новорожденного теленка. Даже в 40-градусные морозы телята не мерзнут. По словам фермера, мясо востребовано не только в Челябинске. Хозяйство сотрудничает с компанией «Оримбиф», которая производит стейки и реализует потом в Москве. Таким образом, экологически чистое мясо с Южного Урала попадает на столы россиян.

«Компания „Оримбиф“ — второй по масштабам производитель стейков в России. Наше мясо востребовано, потому что сейчас из-за границы стейки уже не возят нам. Да и зачем, если мы сами себя можем прокормить», — делится фермер.





Компания производит в год около 30—40 тонн мяса. ООО «Совхоз „Брединский“» привезло быка симментальской породы весом более 800 кг.

«Мы являемся племенным заводом. Эту породу мы вывели сами в 1991 году, когда перестали заниматься овцеводством. Чтобы люди не остались без работы, приняли такое решение с Институтом мясного скотоводства — заняться новой породой мясного направления. Получилась вот такая красота», — рассказывает главный зоотехник Шулпан Малова.

















Теперь племя от совхоза выращивают и в Читинской области, Краснодарском крае, Республике Казахстан.