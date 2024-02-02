Из Челябинской области на СВО убывает очередная партия спецгруза

Оборудование и имущество поступит в распоряжение 90‑й танковой дивизии

Вице-губернатор Челябинской области Алексей Фартыгин и глава Сосновского района Евгений Ваганов передали спецоборудование и другое имущество для военнослужащих 90‑й танковой дивизии, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

По поручению главы региона для бойцов, несущих службу в зоне СВО, передали квадрокоптеры, тепловые пушки, дизельные генераторы, тепловизоры, FPV‑дроны, предметы форменного обмундирования, спальные мешки.

Жители и предприниматели Сосновского района передали машину «Соболь», продукты питания и другое необходимое имущество.

«По поручению губернатора Алексея Леонидовича Текслера мы продолжаем работу по поддержке наших бойцов, которые выполняют задачи в рамках специальной военной операции, работая на передовой. Передаем, в частности, то имущество, которое помогает обустроить быт в полевых условиях и более эффективно выполнять боевые задачи. В частности, сегодня передаем в нашу танковую дивизию более 200 FPV‑дронов, которые производят на территории Челябинской области», — рассказал вице-губернатор Алексей Фартыгин.

Координационный совет Сосновского района, помимо имущества, передает в распоряжение дивизии вместительный полноприводный автомобиль.

На нем «за ленточку» вновь отправится в прошлом сотрудник администрации Сосновского района, а ныне доброволец СВО Владимир.

«Там важна любая поддержка — как такая, материальная, так и моральная. Бойцы с удовольствием читают детские письма, а для рисунков у нас даже оборудована целая стена, где мы их постоянно обновляем. Все это очень нужно, важно и ценно», — рассказал Владимир.

Вице-губернатор Алексей Фартыгин выразил благодарность всем, кто принимает участие в сборе помощи для военнослужащих, и заверил, что эта работа будет продолжена.

«Такое внимание, поддержка, забота о своих бойцах — все это дорогого стоит. Губернатор держит на личном контроле обеспечение бойцов всем необходимым. Мы будем продолжать эту работу», — сказал он.