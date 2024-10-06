«Искорка Фонд» провел благотворительный забег в Челябинске

Все вырученные деньги пойдут на помощь онкобольным детям

Сегодня, 6 октября, в Челябинске на стадионе имени Елены Елесиной проходит Спортивный праздник с благотворительным забегом «С искоркой в сердце», приуроченный к 35-летию благотворительного движения «Искорка Фонд». Для участников забега подготовили насыщенную интересную программу с играми, конкурсами и перекусом, а собранные деньги направят на лечение онкобольных детей, передает ИА «Первое областное».

Благотворительное движение «Искорка Фонд» на протяжении 35 лет помогает детям бороться с онкологическими заболеваниями. И сегодняшнее мероприятие не стало исключением: все деньги с благотворительного забега будут перечислены на оплату различных процедур для тяжелобольных ребят, а также для их транспортировки на лечение.

«Мы думали с командой, как отметить 35-летие „Искорки“. Хотелось, чтобы это было ярко и с пользой для тех, кому это необходимо. В итоге сегодня мы проводим благотворительный забег, сбор от которого будет направлен на помощь детям, которые проходят лечение в онкогематологическом отделении ЧОДКБ»,— рассказала директор благотворительного движения «Искорка Фонд» Татьяна Сачко.

Забег проводят на дистанции 1,5 и 3 километра, а также 400 метров для детей. Участвовать могут и профессиональные спортсмены, и любители, и группы по 10 человек.





На мероприятие сегодня пришли не только те, кто хочет помочь детям, но и ребята, которые уже победили болезнь с помощью фонда, и семьи с детьми, которые только проходят лечение. Пришли и те, кто, несмотря на все усилия, потерял своего малыша из-за страшной болезни. Теперь они помогают спасти жизни других.





«Возникает особый трепет, когда видишь уже выросших детей. Тех детей, с которыми много пройдено, которые за эти годы стали уже родными. Ощущение, что одна большая семья здесь сегодня собралась»,— поделилась эмоциями уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Еще одна цель сегодняшнего мероприятия — пополнить Федеральный регистр доноров костного мозга. Сейчас, чтобы стать донором, не нужно проходить болезненные процедуры — достаточно сдать кровь. И сегодня на площадке сдать донорами могли все желающие, ведь чем больше база доноров, тем больше жизней удается спасти.







На праздник сегодня также пришла маленькая Лера, которой сделали пересадку костного мозга пару лет назад. Донора нашли в Германии.

«Ежегодно очень большому количеству людей требуется пересадка, это около 10 тысяч человек. И только полторы тысячи из них находят своего донора. Лерочке мы нашли донора в Германии. И сегодня наша задача — пополнить регистр, чтобы спасти как можно больше жизней»,— сказала Ирина Текслер, основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020.



Организаторы постарались сделать праздник не только полезным, но и увлекательным: тут и концертная программа со спецэффектами, и творческие мастер-классы, и веселые соревнования, и аква-грим и многое-многое другое.







Благотворительное движение «Искорка Фонд» способствует лечению онкобольных детей на уровне мировых стандартов с обеспечением в дальнейшем высокого качества жизни уже более 30 лет. Фонд является членом международных организаций родителей детей больных раком — ICCCPO и SIOP, а также сотрудничает с аналогичными организациями по всей России и СНГ.