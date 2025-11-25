Инженер — это по‑настоящему творческая работа: челябинец стал изобретателем года

Главный инженер Уральского инжинирингового центра получил Гран‑при всероссийского конкурса

Челябинец главный инженер Уральского инжинирингового центра Иван Бухаров стал обладателем Гран-при Всероссийского конкурса «Изобретатель года». Церемония награждения прошла в Москве, где собрались ведущие рационализаторы и изобретатели страны из самых разных отраслей — от биологии до химии. О том, что значит для него и для компании эта победа, Иван рассказал ИА «Первое областное».

Гран-при был присужден за разработку, связанную с технологией получения деталей авиационных обшивок.

Вместе с коллегами из Самарского авиационного университета Иван Бухаров и его команда создали автоматизированный процесс управления обтяжными прессами.

«Идея заключается в создании последовательного алгоритма обтяжки листовых заготовок для получения обтекаемых обшивок самолета: фюзеляжа, крыла. Наше программное обеспечение позволяет смоделировать и оптимизировать весь процесс до физической обтяжки. Мы заранее видим, где лист истончится, где возможны проблемы с геометрией. Это экономит время, деньги и позволяет сразу сказать, возможна ли такая технология для конкретной детали», — рассказывает Иван Бухаров.

Пресс в натуральную величину на Казанском авиазаводе им. С. П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»)

Разработанное ПО уже внедрено и работает на Казанском авиационном заводе, на трех прессах, которые были модернизированы силами Cheltec.

А для отработки и верификации алгоритмов в челябинском центре создали масштабную модель пресса, в масштабе 1:10, которая служит испытательным полигоном.

Уральский инжиниринговый центр — часть группы Cheltec. Производственная компания создает сложные технологические комплексы «под ключ». Продукция Cheltec — это уникальные стенды и установки, не имеющие аналогов в России.

Среди них, например, вибростенд для Роскосмоса — первый в стране стенд мирового уровня для испытаний спутников на вибрацию и случайные процессы при транспортировке и полете. Комплекс включает все — от специального фундамента до программного обеспечения.

Вот еще один макет — кольцераскатный стан, первый в России стан с собственным ПО для авиационной и космической отраслей, позволивший отказаться от закупок у западных партнеров.

А вот испытательный комплекс для труб. Уникальный стенд, моделирующий работу полноразмерных трубопроводов в реальных условиях — под давлением, с изгибами, при смене температур. Комплекс позволяет проводить суточный мониторинг и прогнозировать поведение трубы в земле, предотвращая прорывы.

«Мы на этом стенде добиваемся, чтобы трубу разорвало. Доводим до критических значений, чтобы понять пределы прочности», — комментирует руководитель группы Cheltec Валерий Бодров.

Стандартный срок на создание такого объекта, как пресс, составляет около года.

«И заказчика, как правило, не интересуют сложности исследований и патентов. У него в голове готовая техника, а наша задача — уложиться в срок, просчитав всю экономику и логистику, что в современных условиях — отдельный вызов», — продолжает Валерий Бодров.

Что касается победы в конкурсе, Иван признается: особенных эмоций не было до самого момента выхода на сцену.

«Я даже думал отказаться от поездки. Но когда поднялся за наградой — понял, насколько это здорово и значимо. Для инженера-творца важно, чтобы его работу оценили. Это правильно и очень мотивирует», — заключил он.

Победа в престижном конкурсе — событие для компании закономерное, вновь включается Валерий Бодров. И он уверен, что не последняя:

«Делаем ставку на выращивание собственных кадров. У нас целая программа: студенты приходят к нам с третьего курса, мы им доплачиваем, они включаются в работу, вникают. И потом из них получаются лучшие сотрудники. Вот у нас парень, лет пять как окончил университет, уже полностью ведет крупный проект…»

Кстати, на минувшем конкурсе «Изобретатель года» еще один сотрудник Уральского инжинирингового центра, Алексей Багаутдинов, стал призером в номинации «Средства производства и автоматизации». Жюри отметило его разработку — электрогидравлический усилитель.

— Вот эту штучку с катушечкой? — интересуюсь у Валерия Бодрова.

— За нее. Просто к сведению: эта «штучка» вместе со всей технологией стоит больше полумиллиарда.

Ну и для справки: за 30 лет работы сотрудники Уральского инжинирингового центра зарегистрировали 134 патента на полезные модели и программное обеспечение, на сегодня поддерживаются 44 из них: 10 программ и 34 патента.

Откуда берутся силы? — Из интереса к делу, говорят на предприятии, и творческих — именно творческих! — задач.

«Многие люди могут прийти, сделать свою работу и спокойно уйти. А наша работа — творческая, она не отпускает. Проснешься ночью — и в голову лезут мысли по проекту. Невозможно же взять и перестать думать», — говорит Валерий Бодров.

С ним согласен и Иван Бухаров, который пришел в компанию почти 30 лет назад рядовым конструктором:

«Честно говоря, меня привлекают не должности, а по-настоящему творческая работа и масштабность проектов. Если проект серьезный, то неважно, кто ты, главный инженер или ведущий конструктор, все проблемы проходят через тебя, и все приходится решать».