Инициатор установки памятника «Тыл — Фронту» отметил 100-летний юбилей

Бывшего первого секретаря Магнитогорского горкома Владимира Колоска поздравили многочисленные родственники и журналисты Первого областного медиахолдинга

В последних числах февраля 100-летний юбилей отметил бывший первый секретарь Магнитогорского горкома и экс-председатель Челябинского областного совета профсоюзов Владимир Колосок. Его приехали поздравить многочисленные родственники — внуки и правнуки, а также журналисты Первого областного медиахолдинга.





Владимир Васильевич, уроженец города Нежина Черниговской области Украины, человек удивительной судьбы и интересной, как сегодня говорят, профессиональной траектории: начинал скотником в Воронежской области, куда мальчишкой вместе с отцом-коммунистом бежал от фашистов в начале Великой Отечественной. Потом добрался до Урала, в Магнитогорске выучился на автослесаря и в 1943 году пришел работать на ММК.

После войны получил высшее образование и вскоре был уже начальником смены листопрокатного цеха № 2, еще через некоторое время продвинулся по профсоюзной линии, а получив опыт работы с людьми, начал партийную карьеру.

И везде оставил о себе добрую память. Это при нем в Магнитогорске активно строили жилье, быстро развивалась социальная сфера, были построены цирк, аэропорт, театр «Буратино», вошло в строй несколько школ, детских садов, больниц; на площади перед драматическим театром установлен монумент в честь награждения Магнитогорска орденом Трудового Красного Знамени и многое другое.





«Дедушка рассказывал нам, что был инициатором установки памятника „Тыл — Фронту“: согласовывал макет монумента и ездил в Москву выбивать какую-то особую сталь для него, а потом еще и гранит, чтобы уложить вокруг памятника. Очень хочу увидеть монумент своими глазами, так что планируем съездить в Магнитогорск», — говорит внучка Владимира Васильевича Елена Гришина.

Она приехала на день рождения деда из Иркутской области.





«У нас уже традиция — всегда приезжаем к дедушке на день рождения. И сколько бы на ни было, этот дом принимает всех. Правнуков уже очень много, и дед всех знает, помнит по именам, любит своих невесток, всегда живо интересуется, как у кого дела. И такой молодец: до сих пор делает зарядку, как и всегда — это одно и воспоминаний детства: мы с братом проводили лето здесь, в Челябинске, у дедушки с бабушкой. И дед всегда рано вставал — в 6.15, и первое, что делал — холодное обтирание, потом зарядку — нас будило звяканье гантелей и пружины железного эспандера. Потом бабушка готовила ему очень плотный завтрак, и он уезжал на работу, а вечером мы обязательно чем-нибудь с дедом занимались: играли в шахматы, разгадывали кроссворды, ездили за грибами — дедушка всегда был заядлым грибником, и эта любовь передалась детям и внукам. А еще любили очень в детстве разглядывать книги, в которых были его фотографии», — рассказывает Елена.





А фото было немало: на время работы Владимира Васильевича первым секретарем горкома Магнитки пришлись год 100-летия Ленина, 15-й съезд ВЛКСМ, выбор в Верховный Совет СССР, выплавка 200-миллионной тонны стали на ММК — в этой интернациональной плавке принимали участие сталеплавильщики пяти стран! Пришлось Колоску принимать в Магнитогорске делегацию Социалистической единой партии Германии во главе с Эрихом Хонеккером — немцы отправились на Урал в гости после ХХIV съезда КПСС...





«Мы рассматривали эти книжки, и нам было очень радостно, что у нас такой хороший, сильный и очень добрый дедушка», — говорит Елена Гришина.

Бабушки давно нет с ними, а Владимир Васильевич, по ее словам, держится: по-прежнему каждое утро делает зарядку, ходит гулять — при любой погоде.





«У дедушки замечательная память, он часто вспоминает трудные времена, но рассказывает о них так легко, как будто все это так и должно было быть: и голод, и холод... Мы привозим детей — правнуков, даже маленьких, чтобы в них отложилось это понимание, каким должен быть настоящий мужчина», — добавляет Елена.



