«Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен»: Челябинск почтил память Неизвестного Солдата

К мемориалу пришли несколько десятков человек, чтобы отдать долг всем, кто пал за Родину

В День Неизвестного Солдата у Вечного огня на Аллее Славы в Челябинске состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов. К мемориалу пришли десятки человек, чтобы отдать долг всем, кто пал за Родину.

В церемонии приняли участие вице-губернатор Челябинской области Алексей Фартыгин, председатель Заксобрания Олег Гербер, глава Челябинска Алексей Лошкин, руководители силовых структур, ветеранских и общественных организаций.

Подвиг тех, кто отдал жизнь за Отечество, собравшиеся почтили минутой молчания.

«Такие мероприятия очень важны. Важны как для родных и близких павших героев, так и для будущих поколений. Потому что наши герои живы, пока жива память о них. Особенно это значимо сейчас. Будем же помнить подвиг каждого героя, который положил свою жизнь на защиту нашего Отечества, свободы и независимости нашего великого народа», — сказал после церемонии замгубернатора Алексей Фартыгин.

День Неизвестного Солдата отмечается в России 3 декабря с 2014 года. Эта дата приурочена к торжественному перезахоронению праха Неизвестного Солдата из братской могилы под Москвой в Александровский сад у стен Кремля в 1966 году.