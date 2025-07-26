II Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле» состоялся в Челябинске

Хоры из разных уголков России исполнили песни военных лет

Сегодня, 26 июля, в Челябинске у Торгового центра прошел II Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле». Крупнейший песенный праздник собрал в столице Южного Урала свыше 300 артистов из Москвы, Екатеринбурга, Сочи, Кургана, Магнитогорска, Челябинска и других городов, передает ИА «Первое областное».

Открыл мероприятие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что фестиваль уже стал доброй традицией, которую поддержали южноуральские самодеятельные и профессиональные коллективы, а также ведущие хоры со всей страны.





«Песня, русская песня, объединяет! Так было всегда. Это все в нашем культурном коде. И, как пелось в одной советской песне: „Нам песня строить и жить помогает“. Это действительно так. Потому что и в самые сложные времена, и когда на сердце радость, люди садятся и поют песни»,— сказал Алексей Текслер.

Он добавил, что песня помогала жить и строить в годы Великой Отечественной войны. И сейчас бойцы, находящиеся в зоне СВО, в минуты отдыха поют любимые песни.

«Такие мероприятия сближают, объединяют страну, всех нас и помогают нам побеждать. Сегодня мы поем любимые песни вместе с нашими замечательными коллективами. И вместе мы как один большой хор, одна большая семья, семья Челябинской области и всей нашей великой страны России»,— добавил глава региона.





На сцену сегодня вышли 11 хоровых коллективов, в том числе детские. Хоры «Молодость», «Созвучие», «Русские певчие», хор Сретенского монастыря и многие другие исполняли песни, написанные в годы Великой Отечественной войны и после нее. Также со сцены прозвучали песни, которые знает и любит нынешнее поколение: «Офицеры» Олега Газманова, «Я русский» Шамана и другие.





Репертуар подобран неслучайно — в этом году фестиваль посвящен 80-летию Великой Победы.

«Мы не могли пройти мимо этой священной даты, поэтому программу фестиваля в этом году мы посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне»,— поделилась художественный руководитель Камерного хора имени В. Михальченко Ольга Селезнева.





Она добавила, что основная идея фестиваля — чтобы и артисты, и зрители объединились и хором пели одну и ту же песню.

«Хор — это особая мощь. Но, например, если на сцену выходит какой-то яркий солист, то ему сложно подпевать. В петь вместе с хором — гораздо легче и естественнее»,— подчеркнул ведущий фестиваля Валдис Пельш.





Но, кажется, сегодня на площади не было никого, кто не подпевал бы хорам.





После фестиваля Алексей Текслер пообщался с артистами и зрителями. Последние поблагодарили губернатора за такой праздник.