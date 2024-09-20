Идеи благоустройства Карабаша выиграли всероссийский конкурс лучших проектов комфортной городской среды

Вскоре горожане не узнают родной дом

За последние пять лет в Карабаше произошли сильные изменения — из города, который называли самым грязным на планете, он превращается в место для комфортной жизни. На благоустройство здесь уже направили более 350 миллионов рублей. Что в скором времени появится в Карабаше — рассказали в пресс-службе РМК.

Таким Карабаш помнят местные жители. Но больше подобных пейзажей не будет

Новый проект развития Карабаша назвали «Медный подъем. Развитие общественной территории горы Гусиха». Его разрабатывали специалисты из Казани на основе идей неравнодушных жителей маленького южноуральского города. Он включает в себя сразу несколько направлений: благоустройство берега озера Серебры, обустройство городских пространств и развитие территории горы Гусихи.

Так, берег озера в первую очередь обезопасили: раньше вокруг был слой водной и болотистой растительности. Сегодня здесь можно гулять без опаски по трем маршрутам: спортивному, прогулочному и познавательному. В центральной части берега вскоре появятся павильон со спортивным оборудованием, которое можно взять в аренду, небольшое кафе с сувенирным магазином, тренерская, открытая веранда с зоной отдыха. Рядом — лодочная станция и городская бухта. Также тут поставили арт-объект «Великий Полоз». Для безопасного и комфортного купания на песчаном берегу установят кабинки для переодевания, лежаки, понтонный пирс. От жилых домов к озеру будет идти экотропа с детскими, спортивными площадками и зонами отдыха.

В городском центре обустроили систему общественных пространств: новую площадь рядом с администрацией, главную городскую улицу (Металлургов) и Аллею Ветеранов. Последняя уже стала местом притяжения горожан: здесь проходят крупные городские мероприятия, развлекательные программы, кинопоказы, последние звонки. Многие приходят просто отдохнуть и погулять.

Гора Гусиха располагается почти в центре города, на северном берегу Карабашского пруда. Многие проезжают ее по трассе Миасс — Карабаш — Кыштым — она будто встречает гостей и является маркером, что вы приехали в Карабаш. Поэтому авторы проекта благоустройства решили сделать ее новой достопримечательностью. Сейчас по ней ходят туристы и школьники, которым проводят уроки по краеведению на открытом воздухе. Для них — и жителей прилегающих к горе районов — Гусиху облагородят и включат в систему маршрутов, объединяющих разные кварталы города. Вскоре она будет открыта для отдыхающих: тех, кто захочет провести здесь свидание, посмотреть на салюты и фонтан на пруду. Также здесь установят лестницу, ведущую на смотровую площадку. Научно-познавательный маршрут на горе Гусихе расскажет о сложном процессе производства меди во всех деталях, начиная с добычи руды и заканчивая получением готовой продукции.