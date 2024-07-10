Губернатор Челябинской области посетил выставку трофейной техники НАТО

Алексей Текслер: «Берет гордость за то, как наша армия выполняет боевую задачу»

В Челябинске продолжает свою работу выставка трофейной техники стран НАТО. Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер ознакомился с основной частью экспозиции и отметил вклад южноуральских бойцов, находящихся в зоне проведения спецоперации.

«Мне кажется, эта выставка наглядно показывает, что нашей армии есть что противопоставить иностранной технике. Вся представленная здесь техника — из стран НАТО, плюс Украина. Здесь показано, что с этой техникой будет благодаря нашей армии и мужеству наших ребят», — отметил губернатор.

Он добавил, что Челябинск — знаменитый Танкоград, как во времена Великой Отечественной войны, делает все для того, чтобы приблизить победу.

«Мы сегодня обсуждали, что, скорее всего, из оружия, которое производится здесь, на Южном Урале, некоторая техника была подбита. На выставке перед каждым экспонатом представлены наши ребята — герои, которые, собственно, и сделали работу», — отметил Алексей Текслер.

На выставке экскурсоводами работают солдаты из 90‑й танковой дивизии, которые подробно рассказывают о трофеях.

«Берет гордость за то, что наша армия выполняет задачу. Я хотел бы поблагодарить полпреда Владимира Якушева и руководство Центрального военного округа», — сказал Алексей Текслер.

Выставка вызвала большой ажиотаж у гостей и жителей Челябинска. Ежедневно ее посещают более 12 тысяч человек. Также организованы выезды групп школьников из муниципалитетов.

Напомним, выставка работает ежедневно до 20 июля. Вход свободный.