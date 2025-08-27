Губернатор Алексей Текслер ознакомился с инновациями школы «Ньютон» в Челябинске

Образовательный центр примет 1500 детей с 1 сентября 2025 года

Алексей Текслер осмотрел новый образовательный центр «Ньютон». С 1 сентября школа откроет свои двери для 1500 детей, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Образовательный центр современный и оснащенный по последнему слову.

Педагоги провели губернатору экскурсию: продемонстрировали профильные кабинеты, мастерские, спортивный и тренажерный залы.

Так, в кабинете биологии есть собственная лаборатория, где можно будет проводить самые настоящие биохимические эксперименты.

Образовательный центр уже зарекомендовал себя как площадка для внедрения современных образовательных методик, ориентированных на всестороннее развитие учащихся и на развитие инженерного образования. В числе значимых проектов — «Инженерный класс Росатома», «Инженерный класс ЧКПЗ» и «Губернаторский инженерный класс», который начнет свою работу 1 сентября — там будут заниматься ученики 9—11‑х классов. Это направление подразумевает больше часов математики, физики, информатики и глубокое изучение инженерной специальности.

Губернатор вспомнил, что сам очень любил физику в школе.

«Я любил уроки физики, у нас не было, конечно, такого оснащения в школе. Но нам так увлеченно учитель рассказывал о предмете! Так что очень и очень многое зависит от педагога», — рассказал Алексей Текслер.

Учащихся «Ньютона» будут учить, кажется, всему: от авиамоделирования до кулинарии. В рамках дополнительных программ — 49 курсов по пяти направлениям. Уникальная инфраструктура центра включает в себя медиацентр «НЬЮТОН-ТВ», технопарк «ГравITация», лабораторию «Сити-фермерство», эстрадную студию «АртМикс», театральную студию «Пластилин» и школьный спортивный клуб.

Уроки труда у мальчиков будут проходить в настоящих столярной и слесарной мастерских — там есть весь необходимый для практической работы инструмент.

«Это важно, чтобы дети умели делать что-то своими руками», — отметил Алексей Текслер.

Есть в школе собственный медиацентр, студия звукозаписи и технопарк.

«Условия, которые мы создаем в таких современных центрах, самые лучшие на сегодняшний день, и это касается не только классических направлений, но и дополнительного образования, и спорта», — резюмировал губернатор.

Добавим, образовательный центр активно сотрудничает с ведущими высшими учебными заведениями, такими как ЮУрГУ, ЧелГУ и СФТИ (филиал НИЯУ МИФИ). Это партнерство способствует обмену опытом и внедрению современных образовательных методик.