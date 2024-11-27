Грани творчества: в Челябинске издали двухтомник, посвященный культурному наследию области

Сборник представляет легендарные коллективы региона

«Ариэль», «Уральский диксиленд» и «Митрофановна» — этим и еще 47 легендарным ансамблям, хорам, группам и прочим творческим объединениям Южного Урала посвящен двухтомник, созданный по заказу регионального Минкульта. Издание «Челябинская область. 50 творческих коллективов» презентовали накануне.

По словам министра культуры Алексея Бетехтина, в сборник вошли истории самых ярких и значимых творческих коллективов, которые прославили Южный Урал и стали настоящими брендами страны.

«Здесь те, кто определяет самобытность культуры и искусства нашего региона. Легендарные коллективы, которые продолжают развивать традиции и культуру региона, формируя новые смыслы и задавая высочайшую планку своим преемникам. Благодарю редакторскую группу за проделанную работу и рекомендую всем прочитать книгу, чтобы открыть для себя наше многогранное наследие», — отметил министр.

Первый том охватывает период с 1969 по 1980 год, второй — с 1980-го до наших дней.

Ознакомиться с изданием и погрузиться в историю культуры Южного Урала можно в библиотеках Челябинска и Челябинской области.