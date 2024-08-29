Государственному симфоническому оркестру Челябинской области исполнилось пять лет

Поздравить коллектив приехал пианист Денис Мацуев

Сегодня, 29 августа, в Концертном зале имени С. С. Прокофьева состоялось празднование пятилетия Государственного симфонического оркестра Челябинской области.

Всероссийская презентация оркестра состоялась 16 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге. До февраля 2024 года художественным руководителем и главным дирижером коллектива был заслуженный артист России Адик Абдурахманов. Маэстро ушел из жизни 19 февраля.

«Пять лет пробежали так быстро. Сегодня вспоминаем создателя оркестра — Адика Аскаровича. Он всегда ставил высокие цели и задачи в творчестве. Губернатор с особой любовью относится к культуре, к филармонии, к оркестру. Оказывает поддержку и дома, и на гастролях. Оркестр знают и любят не только в Челябинской области, но и за ее пределами. Желаю оркестру процветания, нового витка творчества», — поздравила коллектив с юбилеем основатель Фонда-2020 Ирина Текслер.

Сегодня глава региона Алексей Текслер и народный артист России Денис Мацуев представили коллективу нового дирижера. Им стал Алексей Рубин.