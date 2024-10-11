Города Челябинской области накрыло первым снегом в октябре

Он припорошил деревья, дороги, цветы

В этом году зима решила прийти в Челябинскую область в октябре, когда в садах еще плодоносит клубника и не все деревья и кустарники сбросили листья. За ночь выпало несколько сантиметров снега. Метель продолжает бушевать в регионе. Мы собрали для вас снимки из разных городов Южного Урала.



В самом солнечном городе региона — Троицке — снег накрыл поспевающую клубнику.





Фото: Катерина Титаренко



Рай для живописцев появился в поселке Рощино Сосновского района. Там под снегом оказались яркие цветы, рябина, деревья.





Фото: Анна Ворончихина











Фото: Анна Ворончихина



В Трехгорном снег едва припорошил землю.





Фото: Светлана Часова



А вот в Кыштыме установился покров в несколько сантиметров.





Фото: Надежда Красникова



В Челябинске легкий снежок начал идти накануне — 10 октября. Сначала он скромно накрыл скамейки и тротуары. Вечером, в свете фонарей, он смотрелся весьма романтично, но едва ли у кого-то возникло желание прогуляться по улицам в промозглую погоду.









Фото: Людмила Ковалева



За ночь температура опустилась до −3. Утром на тротуарах образовался гололед. По словам очевидцев, сегодня не все автомобилисты успели переобуть свои машины. Некоторые двигались по дорогам с маленькой скоростью и буксовали при попытке заехать на небольшие возвышения.





Фото: Дмитрий Сопильняк



Отметим, ночью в круглосуточную шиномонтажку образовалась очередь из десятков автомобилей, владельцы которых решили в последний момент сменить резину.





Фото: Олег Каргаполов







Фото: Олег Каргаполов







Фото: Олег Каргаполов

