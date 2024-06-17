Глава МЧС России посетил завод «УРАЛ» в Миассе

Александру Куренкову показали перспективные разработки машин для пожарных

Сегодня, 17 июня, глава МЧС РФ Александр Куренков посетил производственные предприятия, выпускающие пожарную технику. Начальнику ведомства продемонстрировали базовую линейку продукции и перспективные разработки, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.













На заводе «УРАЛ» в Миассе делегации ведомства показали сборочную линию — на ней собираются 250 модификаций автомобилей. Особого внимания заслуживают новые разработки — арктический автобус и автопоезд, а также пожарные автомобили, проектируемые и производимые предприятием «УралПожЗащита». Также главе ведомства представлены пожарные насосы, производимые заводом «Пожгидравлика». Предприятие в год выпускает более тысячи насосов широкой модификации. В тест-драйве Александр Куренков лично оценил технические возможности уральских вездеходов: управляемость, маневренность и высокую проходимость.

















Главе МЧС России представлена продукция южноуральского предприятия ДСТ-Урал — минный трал. Он управляется дистанционно и предназначен для очистки территорий от взрывоопасных предметов. Машина разминирования прошла успешные испытания.

















Делегация посетила основную производственную площадку предприятия «Приоритет». Здесь налажен выпуск 254 моделей пожарных автомобилей. Александру Куренкову осмотрел автомобили первой помощи, пожарные автоцистерны, автолестницы, автомобили порошкового тушения и тушения лесных пожаров. Также начальнику ведомства продемонстрировали современные технологии сборки пожарных автомобилей.





















«Пожарные и спасатели успешно выполняют самые сложные задачи, зачастую в экстремально сложнейших условиях. Люди — наше главное богатство. Чтобы их труд был максимально эффективным, необходимы техника, оборудование и вооружение, отвечающие самым серьезным требованиям. Только в минувшем году подразделения МЧС России в Челябинской области потушили более 10 тысяч пожаров. Спасены 335 человек. Из года в год риски не снижаются — актуальной остается необходимость обновления парка техники», — отметил Александр Куренков.













При поддержке региона за последние три года построены пять пожарных депо, на вооружение поступили пожарные рукава, ранцевые огнетушители и беспилотники. Силы и средства РСЧС готовы к превентивным мерам во время паводков и периода высокой пожарной опасности.







