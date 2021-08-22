Фоторепортаж: в Челябинске на догфесте бездомным животным нашли хозяев

В фестивале приняли участие 175 владельцев собак

Летом, на протяжении уже пяти лет, в парке культуры и отдыха им. Гагарина проводится фестиваль гуманного отношения к животным. Даже прошлый год не стал исключением — мероприятие провели в онлайн-формате. Сейчас же, наконец-то, появилась возможность встретиться всем вместе под тенью леса и провести невероятно милый и теплый «догфест». На мероприятии, в котором приняли участие 175 хозяев с животными, побывала журналист ИА «Первое областное».

Первое знакомство

Жара, солнце и выходной день поспособствовали тому, что вблизи летней эстрады в парке им. Гагарина собралось большое количество собачников. С каждой стороны слышался лай и милые сюсюканья гостей фестиваля. Еще за долго до начала мероприятия все ближайшие деревья были заняты — хозяева пристроили своих четвероногих друзей в теньке, чтобы те отдохнули перед показом.

Довольные морды псов восхищали и привлекали публику к себе. А меня заинтересовала семейная пара с двумя питомцами: породистым корги и метисом хаски. Оказалось, что демонстрировать себя будет только вторая собака — любопытная Ёлочка.

«В фестивале мы участвуем впервые, потому что эту красотку мы взяли из приюта только два года назад. Выступать будем в номинации „ветераны“ — нашей девочке почти 10 лет. Надеюсь, что она сегодня покажет себя во всей красе и будет умницей, не подберет чего-нибудь по дороге»,— с улыбкой рассказала ее хозяйка Оксана.

Питомец, изначально, будто уже был дрессирован — Ёлочка с самого начала тренировок понимала, что от нее требуется. Смотря на своего друга — корги Кубика, она повторяла команды хозяев, тем самым шокируя всех. При нашем знакомстве девочка вела себя порядочно и даже ни разу не дала возможности услышать свой голос. Хотя, как призналась хозяйка, ее собаку очень пугает большое количество таких же четвероногих.

Открытие и не первая победа

От увлекательной беседы нас отвлекли громкие фанфары — настало время открытия фестиваля. Такой зоопраздник проходит уже в пятый раз и каждый год организаторам важно показать, что уличных собак не нужно обижать и уничтожать. Дворняжка — это не оскорбительно, ведь она такая же собака, как и её породистый «коллега».

На мероприятии было заявлено много выпускников приюта, тех, кого уже забрали домой. Но были и те, кто сегодня надеялся обрести семью — они находились в мини-загонах недалеко от ринга. В одном прятались от жары три пушистых щенка, в другом же находились дружелюбные уже взрослые псы. Из-за гиперактивности не сразу можно было увидеть их особенность — они все были с дефектами. Но это не сколько не смущало пришедших на мероприятие, они с интересом рассматривали участников.

Пока все тискали пушистых животных, началось награждение победителей онлайн-конкурса рисунков. Одним из них стала Людмила, хозяйка собаки по кличке Боня. Девушка оказалась собачницей, участвующей в фестивале на протяжении уже пяти лет — с самого его начала. Ее дебют на фестивале состоялся с другим питомцем, сегодня же она пришла за наградами с миниатюрной дворняжкой.

«Беспородную Боню я взяла на фестивале несколько лет назад. Таких, как она, я обожаю и выделяю почему-то. Дворняги — они особенные. Вот, сейчас мы с ней уже успели приз онлайн-конкурса: я делала картину с ее изображением из шерсти»,— поделилась участница Людмила.

Следующим этапом для этой пары станет скорый показ костюмов. В данном конкурсе у Бони уже есть опыт: в прошлом она была ракетой, красовавшейся рядом с космонавтом — сыном своей хозяйки. В этот раз Людмила подготовила еще более интересный образ — сегодня они будут индейцами.

Единство неравнодушных

Конкурсные показы собак шли нон-стоп — волонтеры только и успевали менять призы и аплодировать талантливым животным. Кажется, ни один участник не ушел с мероприятия без подарка. К слову, о них: уже к середине праздника упомянутые ранее вольеры с животными опустели — это значит, что сегодня они обрели семью. Одна собака даже в ринг не успела выйти. В следующем году придет участвовать уже с хозяином.







И таких участников на фестивале оказалась масса — только в позапрошлом году в ходе праздника удалось отдать около 20 животных. Сегодня многие из них заработали очередные призы и встретились со своими первыми «родителями» — волонтерами приюта «Наш дом».

«Наш приют часто проводил акции по пристройству животных, да и лично я со своими питомцами участвовала в выставках. В один прекрасный момент пришла идея совместить все вместе, добавив элемент праздника — так и появился фестиваль гуманного отношения к животным»,— рассказала предысторию мероприятия его организатор Полина Кефер.

Было видно, что после прошлогоднего «онлайна», все рады были встретиться и познакомиться. Когда все любители животных были здесь, вместе, когда их было много, чувствовалось единство неравнодушных.







Из года в год количество выброшенных животных в Челябинской области увеличивается. В связи с этим возникает либо угроза их истребления, либо большая нагрузка на приюты. Волонтеры призывают ответственней относиться к братьям нашим меньшим и помнить, что для животных человек — это единственный друг и спаситель.

Автор: София Поромова